Los altavoces del MacBook Pro no están donde crees

Los nuevos MacBook Pro 2016 están dando mucho que hablar desde su salida, y es que han sido muy polémicos por la supresión de la mayoría de sus puertos, a pesar de la que están arrasando en ventas frente al resto de portátiles lanzados a lo largo de 2016. A pesar de esto, estos nuevos dispositivos también tienen su lado oscuro, y desde iFixit, un portal de servicio tecnico mac y servicio tecnico de tablet, nos enseñan cuál es.

La rejilla de los auriculares es meramente decorativa

Los chicos de iFixit no han podido esperar y, nada más tener el nuevo MacBook Pro en sus manos han procedido a desmontarlo pieza a pieza para ver qué nos encontramos en su interior y, en verdad, este es una caja de sorpresas. En primer lugar nos encontramos una conexión que no va a parar a ningún lugar –aunque quizás podría ser un puerto de diagnóstico, cosa extraña ya que hay otros tantos diseminados por todo el MacBook– que nos va preparando para la siguiente rareza: los altavoces no están donde todos pensamos.

Es realmente extraño que los altavoces no estén donde todo indica a su localización. Si bien las rejillas que encontramos a los laterales del teclado en los nuevos MacBook Pro inducía a creer que encontraríamos dos potentes altavoces debajo, aprovechándolas para el escape del audio, nada más lejos de la realidad. En verdad los altavoces están situados a los laterales del Trackpad , e incluso la rejilla que nos llevaba a equivocación no atraviesa toda la carcasa, por lo que en el caso de que los altavoces hubiesen estado donde debían, la rejilla no habría tenido apenas eficacia.

Sin duda esta es una decisión que no parece demasiado razonable, ya que no es lógico colocar una rejilla que ni siquiera podría cumplir su función como elemento meramente estético, sin embargo, probablemente haya una razón oculta tras todo esto que esperamos nos cuenten desde Apple en los próximos días y que, por supuesto, os traeremos a la mayor brevedad.

