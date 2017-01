Manuel Muñoz velará por los neumáticos de Red Bull desde 2017

You are here: Home

Manuel Muñoz será el ingeniero de Pirelli asignado al equipo Red Bull a partir de esta temporada 2017, según ha podido saber SoyMotor.com. El español trabajará desde hoy en el equipo capitaneado por Christian Horner para optimizar el rendimiento de los coches de Daniel Ricciardo y Max Verstappen.

Pirelli asigna uno de sus hombres a cada escudería para que ejerza de punto de unión entre el fabricante y los competidores, y para que contribuya con su conocimiento a optimizar la integración entre coche y neumaticos baratos. Este ingeniero, que suele permanecer durante dos temporadas en un equipo, también asesora al equipo en la elección de la estrategia de carrera para tomar las decisiones más acertadas. Y Manuel Muñoz es uno de los activos más expertos y mejor valorados en todo el paddock.

Muñoz aterriza en Milton Keynes procedente de Woking, y no es casualidad. Este ingeniero, que cumplirá 40 años en 2017, lleva tiempo instalado en los equipos más prestigiosos de la parrilla. Ahora ha terminado su ciclo de dos temporadas al cuidado de las gomas del McLaren de Fernando Alonso y Jenson Button. Y no era la primera vez que Manuel coincidía con el bicampeón asturiano, pues ya había trabajado con él en Ferrari, donde pasó los años 2013 y 2014. Entre 2011 y 2012 estuvo destinado en Lotus, en su resurgir hacia la victoria con Kimi Räikkönen, y antes de unirse a Pirelli ejerció de ingeniero de estrategia para Toyota.

Durante su etapa en el equipo nipón vivió en primera persona el famoso adelantamiento de Lewis Hamilton a Timo Glock que decantó el Mundial de 2008 en la última vuelta del GP de Brasil. Su jefe era Dieter Gass, ahora responsable de Audi en el DTM, quien atendió a este portal en octubre de 2016 para reflexionar sobre el polémico episodio.

“No lo hicimos adrede. No fue fácil decidir no cambiar a los neumaticos de agua, pero al final terminamos con ambos coches en los puntos. No estábamos así antes de la lluvia, por lo que fue una decisión acertada. Mejoramos nuestro resultado gracias a los neumaticos baratos“, contaba a SoyMotor.com

“Lo difícil fue después de la carrera. Teníamos miedo de salir del circuito. Lo que había pasado no había gustado mucho a la afición brasileña, pensaban que le habíamos dado la posición a Hamilton a propósito. Así que al final compramos unas camisetas de la selección brasileña de fútbol y entonces salimos del circuito. Nos sentimos más cómodos”, insiste Gass.

Manuel Muñoz nació en Barcelona en 1977, pero su familia se mudó a la madrileña ciudad de Alcalá de Henares cuando aún era un niño. Empezó a estudiar Telecomunicaciones a finales de los años noventa, pero dejó la carrera cuando estaba en tercer año y se mudó al Reino Unido para cursar Ingeniería Aeronáutica. Ésa fue su puerta de entrada al Gran Circo.

A lo largo de su trayectoria profesional, se ha cruzado con pilotos relevantes de todos los ámbitos. Ha coincidido con la leyenda de Le Mans Tom Kristensen o el tricampeón Emerson Fittipaldi, además de los españoles Fernando Alonso y Marc Gené. De Fernando, Manuel remarca su sensibilidad al volante y su nivel de ‘feedback’. Una virtud parecida le atribuye al italiano Jarno Trulli. De Kimi Räikkönen ensalza su talento para rendir siempre de forma constante y al más alto nivel. Ahora podrá recabar información de primera mano sobre la técnica de dos astros nacientes como Daniel Ricciardo y Max Verstappen. Lástima que Manuel sea tan discreto…