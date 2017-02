Cómo alargar la vida del motor

You are here: Home

Vamos a empezar con eso que siempre dicen “el motor es el corazón de tu auto” asi como “las llantas o neumaticos son los pies del mismo” si si, tal vez te pueda sonar triviado pero déjame decirte que no hay de otra, si tu motor falla tu auto se enferma y tu vas a llorar a la hora de pagar por la reparación.

Es importante que sepas cuales son los cuidados mas importantes que debes de tener con el motor de tu auto para que este se mantenga en el mejor estado posible, créeme es algo muy sencillo y lo vas a agradecer ya que las reparaciones a nivel motor, son de las mas caras y menos agradables.

Colesterol a raya

En un análisis de sangre lo primero que miramos es el exceso de colesterol. Si hay mucho, se deposita en las paredes de los vasos sanguíneos y obstruye el flujo de la sangre. La sangre del coche es el aceite, cuya función es que todas las piezas del motor se encuentren perfectamente lubricadas para que funcionen como deben. ¿Cómo analizarlo? Midiendo el nivel de aceite con la varilla. De este modo sabrás si necesita rellenarse o, si está demasiado sucio, necesitas un cambio de aceite.

El motor del coche cuenta con una ventaja que no puedes hacer con tu organismo: una transfusión total: cambiar el aceite “con colesterol” que puede dañarlo por uno totalmente nuevo. Hazlo cuando te lo recomiende el fabricante y no escatimes eligiendo el mejor aceite.

¡Y ojo al filtro de aceite! Recoge las impurezas que circulan por el motor para mantenerlo limpio, lo mejor es cambiarlo cada vez que se sustituye el aceite, ya que es un componente muy barato.

Hidratación

Un motor de combustión trabaja a altas temperaturas. Cuando alcanza una determinada temperatura (en torno a los 90 grados), para evitar que vaya a más, se abre un termostato que permite que circule el líquido de refrigeración.

Se trata del líquido anticongelante, que funciona mejor que el agua, ya que cuando está caliente no se evapora , y cuando hace frío no se congela. Los ingenieros han conseguido también que este líquido no sea corrosivo con las piezas del motor como sí lo es el agua. Vigila su nivel a menudo si no quieres que el motor se sobrecaliente.

Calentamiento

A la hora de hacer ejercicio, los expertos recomiendan calentar para evitar lesiones. En el caso del motor de un coche, ocurre algo similar: en frío no está preparado para el esfuerzo que se avecina.

Esto es especialmente clave en los motores con turbo, un invento tan fabuloso en términos de rendimiento como delicado. Y es que hasta que el motor no alcanza su temperatura óptima el turbo no se lubrica como es debido, algo clave en una pieza que se mueve a miles de revoluciones por minuto. Así que empieza a circular tranquilo y al acabar un viaje deja que respire durante unos segundos.

Respiración

El motor de un coche respira y, como tú, prefiere aire limpio. Le ayuda a conseguirlo el filtro del aire, que retiene las impurezas que puedan acabar en el motor y dañarlo. Si está sucio, además, tu coche gasta más y reduce su potencia.

No escatimes en uno. Es de los componentes más baratos de un coche (y de los más sencillos de cambiar uno mismo). Aprovecha para cambiarlo después de temporada de calor ya que en esa época llueve poco, el aire esté más cargado de elementos y se ensucia más.

Evita los remedios caseros y productos milagrosos

Cientos de ingenieros desarrollan los aceites sintéticos para el coche, que ayudan a proteger el motor manteniéndolo limpio, mejorar prestaciones, ahorrar carburante y mantener la temperatura.

Algunos aditivos milagro, cuando alcanzan altas temperaturas, se evaporan y llegan al sistema de escape, provocando daños a largo plazo. “No utilices cualquier producto cuando mantengas tu vehículo, sino el más adecuado”, Evita por cualquier motivo utilizar aditivos para la gasolina en motores turbo o dañaras el turbocargador.

