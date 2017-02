Honda HR-V, prueba de manejo en español

You are here: Home

HR-V está desarrollado a partir de la plataforma compacta global; se produce en México, en la planta de Celaya junto al Honda Fit y se exporta al mercado norteamericano y al Continente Europeo.

Destaca por su estilo exterior tipo coupé con cubiertas, o neumaticos, de SUV, con el toque distintivo de no contar con manija de la puerta trasera, ya que se oculta, mejorando su diseño. En su silueta, destaca un contorno lateral con una línea que enfatiza su carácter y fluye hasta la parte trasera rematando en una fascia cónica que hace su diseño más atractivo. Con un look refinado y estilizado pero con ese toque especial que resalta el espíritu deportivo de Honda, los faros son de halógeno con encendido automático, faros de niebla que se destacan más con los rines de 17 pulgadas.

La configuración de la nueva HR-V fue estudiada para mejorar el espacio interior y su desempeño, la distribución del peso es uno de los puntos importantes en la mejora del espacio, pero también en su estabilidad, ya que el tanque de combustible está justo al centro del vehículo, brindando un mejor centro de gravedad. Solo pesa 1,328 kg, para ello, se utilizó acero de alta resistencia en un 27% del chasis, mejorando su rigidez, seguridad, y una mejor insonorización en su interior.

Por dentro encontramos un ambiente agradable por la calidad de sus materiales y el diseño de la consola central, además, la marca emplea un concepto de amplitud denominado Space4You, puedes configurarlo de diferente manera para mejorar el espacio de carga, logrando plegar la banca posterior hacia el respaldo para crear mayor espacio. Se utilizaron múltiples materiales suaves al tacto, como el detalle de las puertas en tela –un detalle distinto–, que en particular no nos gusta mucho porque se ensucia fácilmente.

El cuadro de instrumentos es novedoso por su diseño de tres anillos “flotantes” que cambia de iluminación en dos tonos, azul y verde, en función de la eficiencia de combustible y se apoya con el sistema ECO Asist, el cual funciona para conocer tu modo de manejo. El volante tiene ajuste de profundidad y altura con controles de audio. Cuenta con el nuevo freno de mano electromecánico con función Brake Hold, esto mejora el diseño de la consola central para un mayor espacio para guardar objetos. Además, se incluye control rápido para el quemacocos eléctrico.

Manejamos la versión más equipada, y ésta cuenta con entrada sin llave Smart Entry Keyless, encendido por botón Smart Start Engine, controles de velocidad crucero en el volante, tiene dos conexiones de USB y una toma de corriente.

En cuanto a tecnología, HR-V cuenta con el sistema de audio con pantalla a color de 7” compatible con HondaLink. Pero ojo, necesitas una interfaz multimedia con HDMI que no está incluida y tienes que descargar una aplicación denominada Sygic (con un costo de $1,049 pesos aproximadamente) para replicar la imagen del teléfono hacia la pantalla y así, tener acceso al sistema de navegación. El sistema solo es compatible con teléfonos Apple y no te permite usar Waze o Google Maps, deberás usar los mapas de la aplicación que compras. Sin duda, la marca Honda destaca por la calidad además del confort del manejo de sus autos y HR-V no se quedó atrás ya que su desempeño es atractivo por su arquitectura, demuestra gran estabilidad por la rigidez de su chasis brindándote confianza en todo momento. Recuerden que no tiene un motor de alto desempeño pero es aceptable en este segmento y sobretodo para el cuidado de tu bolsillo en cuanto a rendimiento de combustible por su fuente de poder de cuatro cilindros y 1.8 litros con 141 caballos de potencia y torque de 127 lb-pie, que, junto a su transmisión continuamente variable CVT, hacen su manejo más ágil. Aunque sí reconocemos que debes acostumbrarte al manejo de esta transmisión sobre todo si necesitas rebasar en pendientes pronunciadas, ya que necesitarás presionar más el pedal del acelerador.

No nos quejamos de su desempeño por el segmento al que va dirigido y sobre todo porque el sexo femenino buscará este tipo de autos. Ideal para nosotras si buscas diseño, versatilidad, calidad y espacio interior.

Competidores directos:

Mazda CX-3 que acabamos de manejar en Los Ángeles, Chevrolet Trax que tiene motores normalmente aspirados y la versión turbo, Renault Duster y Ford Ecosport.

