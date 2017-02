Kei Nishikori: “Tengo la esperanza de ganar un Masters 1000 o un Grand Slam”

You are here: Home

La característica sonrisa, acompañada de una leve inclinación de su cabeza, le brota en la cara apenas se cruza a la periodista de ojos rasgados que lo saluda con un “konichiua”, única palabra que este cronista puede comprender de la breve conversación. Kei Nishikori cumple con todos los estándares de los nacidos en la tierra del sol naciente: tiene cara de bueno, es amable, apacible, de hablar bajito y súper respetuoso. Sin embargo, tiene algo que lo distingue y lo hace único en su especie. Es el mejor tenista de la historia no sólo japonesa, sino asiática. Actualmente en el quinto lugar del ránking mundial, llegó a la Argentina como el máximo favorito a quedarse con el Abierto de Buenos Aires, cuya primera ronda comenzó ayer, y se sentó con Clarín a hablar de su gran momento.

-Estamos acostumbrados a ver sobresalir a los atletas japoneses, pero no en el tenis. ¿Cómo fue crecer intentando llegar a vivir de este deporte?

-No fue fácil, eso seguro. No hay muchos top ten que hayan nacido en Asia. Irme a los 13 años a Estados Unidos me ayudó mucho a mejorar mi juego; al ser parte de la academia IMG, tuve la chance de jugar con jugadores buenísimos. Pero incluso así, cuando tenía 17 o 18 años era bastante difícil creer en mí mismo.

-¿Por qué?

-Porque no tenía esa referencia, alguien en quien verme reflejado; no había jugadores asiáticos que hubieran tenido tanto éxito como para pensar que yo podía ser top 15 o top 10.

-¿Y cuándo te convenciste de que podías?

-Creo que cuando gané Delray Beach. Eso me dio muchísima confianza y a partir de ahí empecé a jugar mucho más creyente de mis posibilidades.

-¿Ahora compartís la idea de Dante, tu entrenador, de que podés ser numero 1 o ganar un Grand Slam?

-Sí, tengo la esperanza de ganar algún Masters 1000 o un Grand Slam, es mi próximo objetivo. Sé que es un desafío muy grande, pero me estoy acercado cada año más y más. Espero dar ese gran salto ese año.

-¿Qué complicaciones le agrega a eso el hecho de que Nadal y Federer hayan vuelto a jugar a tope y se metieran en la final de Australia?

-Esa fue una gran final. Me alegra que hayan vuelto a jugar así, podría haber sido para cualquiera. Son jugadores top 4 y yo creo que estoy acercándome a ellos. Perder con Roger en ese torneo fue difícil, pero me sirvió para aprender y sólo estoy tratando de seguir así. Espero que estas dos semanas en polvo de ladrillo me vaya bien porque será muy importante para mi confianza y para lo que viene en Miami e Indian Wells.

-¿Por qué venir a jugar a Argentina, estando esta semana el torneo de Memphis en el que fuiste campeón cuatro años seguidos?

-Quería jugar en polvo de ladrillo, por eso después estaré en Río también. Además, mi entrenador es argentino, así que eso facilitó la elección. Anoche fui con él a cenar y me comí un bife que estaba muy rico.

-No estuviste en la primera ronda de la Copa Davis y, salvo Djokovic, ningún top ten la jugó. ¿Qué pensás al respecto?

-En mi caso, no jugué porque era en Japón y se me hacía largo y complicado el viaje hasta acá, por lo que decidí llegar a prepararme bien para el polvo de ladrillo. Fue una decisión difícil, ya que en los últimos 3 o 4 años la jugué siempre. No sé por qué no jugaron los demás, salvo Djoko, pero en mi caso fue una cuestión de calendario. Es difícil para los jugadores jugar esas cuatro series en el año.

-¿Cómo es ser el referente tenístico e incluso de todo el deporte asiático? ¿Cómo te tratan en tu país?

-Cuando vuelvo es bastante loco, pero creo que es genial para el deporte y especialmente el tenis japonés. Tenemos un par de jugadores que están surgiendo también y eso será muy bueno para el tenis de mi país. La gente se está volcando a jugarlo y espero que más chicos lo hagan. Es raro ver a tantos periodistas japoneses en los torneos. Pero como vivo en Estados Unidos, me resulta un poco más fácil enfocarme sólo en el tenis.

-¿Te imaginás a la gente en tu país no apoyándote o criticándote por no jugar una serie de Copa Davis?

-No lo sé. Durante cuatro años la jugué siempre y esta vez simplemente fue difícil por el calendario. Me costó mucho decidirlo.

-¿Y te imaginás lo que le pasa a Del Potro, a quien muchos cuestionaron por no jugar esta serie un par de meses después de ser campeón?

-Me cuesta pensar en ello. Pero sabemos que el calendario de la Davis es muy difícil, él estaba jugando sin tener el cuerpo al 100%. Es difícil entenderlo. Creo que en ocasiones lo han criticado mucho injustamente.

-¿Es una gran diferencia con el modo en que la gente trata a los deportistas en Asia?

-Probablemente. La gente es distinta, la cultura es diferente. La gente acá está muy pendiente de los deportes, está bueno hasta cierto punto que reaccionen con pasión ante el deporte, pero sí, es muy distinto.

Kei Nishikori tiene 29 años. Nació en Shimane, Japón, el 29 de diciembre de 1989, aunque vive en Florida, Estados Unidos. Su entrenador es el argentino Dante Bottini y desde hace algunos años también lo asesora el estadounidense Michael Chang, descendiente de chinos y hombre más joven en ganar un Grand Slam en la historia. Ganó hasta el momento 11 títulos de la ATP: 4 veces el Abierto de Memphis, 2 veces el de Tokio, 2 el de Barcelona, 1 el de Washington, 1 vez Kuala Lumpur y en 1 oportunidad Delray Beach. Fue 3 veces finalista de torneos Masters 1000 y en 2014 perdió la final del Abierto de Estados Unidos ante Marin Cilic.

