Todos los días, en la búsqueda de lograr los resultados reclamados en los anuncios, la gente se pregunta cuál de estas dietas, suplementos dietarios y quemadores de grasa realmente funcionan. Sin embargo, es mejor que preguntarse esto: ¿Podemos encontrar al menos un quemador de grasa que funcione de verdad? Si alguno de estos productos y los quemadores de grasa realmente funcionan, ¿por qué en la actualidad el existe un 65% de los adultos con sobrepeso de acuerdo con el CDC.

¿Los quemadores de grasa realmente funcionan?

La verdad es que lo que solíamos ser delgados cuando no teníamos ordenadores, juegos de video y controles remotos para nuestros televisores. La nueva tecnología ha hecho la vida tan fácil que rara vez tenemos que mover un dedo. Toda esta tecnología es fabulosa, pero es totalmente lo que nos convierte en grasa. Debido a esto, muchos de ustedes están buscando esa solución mágica, el más popular es los quemadores de grasa. Sin embargo, antes de ir por ese camino, hay algunas cosas que usted necesita saber.

¿Cuáles son los quemadores de grasa?

Quemadores de grasa son esencialmente píldoras que contienen ciertos ingredientes naturales como efedra, HCA, Chitosan y piruvato. Todos estos ingredientes pretenden aumentar la energía, estimular el metabolismo o suprimen el apetito. Sin embargo, es difícil decir si alguno de ellos realmente trabaja. Trate de encontrar un estudio concluyente sobre casi cualquier suplemento dietético de nutricion deportiva, incluyendo los llamados quemadores de grasa. Verá les resulta casi imposible. Lo que sí sabemos es que la mayoría de los suplementos necesitan más estudios, más importante aún, la pureza de estos suplementos es definitivamente sospechosa. Los suplementos no están estandarizados, por lo que no es real si lo que se indica en la botella es lo que usted conseguirá. Por otra parte, nadie conoce los efectos a largo plazo de estos suplementos deportivos. Es aún más aterrador que nadie sabe cómo interactúan con otros medicamentos. Así que, para responder a la pregunta original, nadie puede apreciar a ciencia cierta si los quemadores de grasa funcionan.

Es por eso que no debe creer en los anuncios relativos a los suplementos quemadores de grasa. No existe una fórmula milagrosa, especialmente para la quema de grasa. La mayoría de las compañías reciclan los mismos ingredientes viejos y comercializar el producto como una cura mágica, pero esto probablemente no va a ayudar. Una buena manera de mantenerse en el camino con su peso es el uso de un buen plan de dieta que reduce el consumo de alimentos. Como usted probablemente sabe, si entra en cualquier farmacia o tienda de suplementos, podrá ver decenas de productos que prometen hacer que el exceso de grasa se derrite. Aunque los fabricantes no están autorizados a hacer estas afirmaciones en la botella, se ejecutan los anuncios atractivos en las revistas y en la televisión. La pregunta es cómo saber si los ingredientes son seguros y efectivos. Usted necesita saber que los suplementos de pérdida de peso pueden trabajar de tres maneras.

Una manera es ayudar al cuerpo a descomponer la grasa corporal. Esto implica liberarlo de las células de grasa, donde entra en el torrente sanguíneo como ácidos grasos libres. A continuación, estos ácidos grasos libres son transportados a las células del músculo donde pueden ser quemados.

La segunda acción de los suplementos de pérdida de peso es la de suprimir el apetito. Este es un proceso muy complejo. Muchas hormonas y neurotransmisores están implicados en este proceso de supresión del apetito. No tenemos todas las respuestas en esta área, pero la investigación continúa, incluso ahora. El cuerpo humano tiene su instinto de supervivencia, y una vez que se detienen los supresores del apetito, la gente se vuelve hambrienta.

La tercera forma de que los suplementos de pérdida de peso pueden trabajar es mediante la inhibición que el cuerpo absorba la grasa durante la digestión. La verdad es que los bloqueadores de grasa no funcionan si una persona no está comiendo grasa. Tampoco impedirán el aumento de peso, si una persona come en exceso proteínas o hidratos de carbono.

Hay muchos efectos secundarios negativos de estos suplementos. Los efectos secundarios más comunes son dolor de estómago, diarrea, y la incapacidad para absorber vitaminas liposolubles importantes y otros nutrientes. Además, pueden interferir con la eficacia de ciertos medicamentos, especialmente las píldoras anticonceptivas y estrógenos que a muchas personas les resulta como uno de los efectos secundarios más graves de los quemadores de grasa.

Los ingredientes de los quemadores de grasa

Loa suplementos para bajar de peso a menudo contienen más de una sustancia para generar la pérdida de peso. Los ingredientes están disponibles solo, o con otras sustancias, como parte de un quemador de grasa. Algunos de los suplementos deportivos para perder peso tienen ingredientes como la l-carnitina, que es muy común. Esta sustancia se promueve como un quemador de grasa, y se produce naturalmente en el cuerpo. Las personas pueden obtener a través de comer carne, pescado, aves, y algunos productos lácteos. El papel de la carnitina en el organismo es ayudar a transportar los ácidos grasos a los músculos. En teoría, tiene sentido que más de lo mismo sería ayudar a la gente con más ácidos grasos en los músculos, quemar grasa adicional, pero no a la altura de las expectativas. Esto se debe a tomarlo en forma de suplemento no se traduce en aumento de la quema de grasa.