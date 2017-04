La película de Bumblebee será una precuela

You are here: Home

En 2018 se estrenará la película de Bumblebee, el primer spinoff de Transformers, y aunque hasta ahora se desconocían detalles, ahora el director Michael Bay confirmó que el proyecto será una precuela.

En conversación con MTV, el director recalcó que la película se situará antes de los sucesos ya vistos en las películas de Transformers. “Será un poco más joven y tratará más sobre su carácter y es solo sobre él“, explicó Bay.

De este modo, no esperen ver tantos Transformers en la película que será dirigida por Travis Knight, quien el año pasado presentó Kubo and the Two Strings.

Fuente: http://mouse.latercera.com/la-pelicula-de-bumblebee-sera-una-precuela/