La guía completa para optimizar el contenido de SEO (con lista de verificación)

La comercialización eficaz del contenido es un vehículo para SEO moderno.

Así como las ruedas sin un motor te deja pedalear, el contenido sin una estrategia de SEO no puede mantenerse en un mercado digital. Y al igual que un motor sin ruedas, SEO sin contenido es una máquina brillante que no va a ninguna parte.

El contenido necesita posicionamiento web SEO de http://marketing-digital.com.ar/ para destacarse en el estruendo de las publicaciones de blog mediocre obstruir el Internet en estos días, y Google ha dicho que uno de los tres principales factores de clasificación para la búsqueda orgánica es “contenido”.

Pero ¿qué significa eso? No cualquier contenido, seguramente. Lamentablemente, los motores de búsqueda no están distribuyendo listas de verificación para “contenido de alta calidad”, y probablemente nunca lo harán. Eso significa que depende de aquellos de nosotros que geek en este tipo de cosas para estudiar los resultados de búsqueda, la mina de Google Analytics y crear hojas de cálculo masivas que pretendemos ser aburrido por pero en secreto amor – todo para traer (y nosotros mismos, que somos Broma?) Una guía completa para la creación de “alta calidad” de contenido SEO.

Paso 1: SEO su estrategia de contenido

Demasiados vendedores todavía están esperando hasta el final de la creación de contenido para traer SEO como una herramienta de promoción. Ellos tratan de averiguar lo que han creado, por lo que pueden conectar algunas palabras clave y enlaces.

Pero una estrategia efectiva de marketing digital de contenido debe comenzar con la investigación de palabras clave y de intenciones del usuario. Una vez que sepa qué consultas está utilizando su audiencia, y qué tipo de contenido que están buscando, puede diseñar una estrategia de contenido que responde a sus preguntas específicas y ayuda a mover a través del embudo.

Contenido de alta calidad:

Se basa en la comprensión de su audiencia, así como en la búsqueda de palabras clave e intenciones del usuario. Utilice el lenguaje de su audiencia y proporcione la información que está buscando.

Ayuda al lector a completar una tarea específica. El contenido largo (más de 1000 palabras) tiende a clasificarse mejor en los resultados orgánicos, en parte porque es exhaustivo. Dicho esto, mantenerse en la tarea y no deje que el contenido perder el foco.

Ofrece una atractiva llamada a la acción o un claro paso siguiente. Cuando conoce a sus lectores y sus viajes de comprador, su contenido puede apuntarlos a más de lo que quieren.

Paso 2: Diseño de buen contenido

Buena UX es un buen SEO. Cuando los usuarios están comprometidos, consumen más contenido, interactúan con él y lo comparten. Desde la estructura general a los detalles del diseño, asegúrese de que está diseñando un buen contenido.

Hay muchas filosofías sobre cuáles son las características que hacen que el contenido sea “bueno” – o “pegajoso” o “liderazgo de pensamiento”. Son todas consideraciones dignas, y cada contenido debe cubrir al menos algunas:

Simple / claro / coherente

Inesperado

Hormigón

Credible / Valid / Experienced

Emocional

Entretenido

Inspirador

Educativo

Pertinente

Profundo / profundo

Práctico

Novela / Único (en valor, no sólo en contenido)

Confiable

Y mientras continúas diseñando contenido, mantén a tu audiencia en mente: estás escribiendo para la gente, así que los motores de búsqueda también pueden entender, no viceversa.

Contenido de alta calidad:

Se escribe a su audiencia, no a sus pares. Asegúrese de que el lenguaje no sea demasiado simple ni lleno de jerga de la industria.

Es compartible. Tome un paso atrás y pregúntese si lo compartiría – y, si es así, ¿podría? (Es decir, ¿están disponibles los botones de compartición social?)

Puede ser escaneado rápidamente. Utilice párrafos cortos, notas destacadas, texto en negrita, puntos con viñetas, listas numeradas, comillas y así sucesivamente para facilitar el texto en los ojos y fácil de digerir rápidamente.

Utiliza títulos fuertes y H1s. Cree títulos tentadores y procesables que usen palabras clave de forma estratégica y natural. CoSchedule tiene una herramienta de analizador de headliner agradable si necesita ayuda aquí.

Ofrece resultados ideales, objeciones y / o marcos de tiempo comunes en subcarpetas. Anticipar las esperanzas, temores y preocupaciones de la audiencia.

Es mejor que los actuales ganadores de SERP. Espiar la competencia. Revise las páginas que actualmente están bien clasificadas para las palabras clave de destino y pregúntese si su contenido es mejor. Asegúrese de que es mejor.

Paso 3: Crear contenido correcto

¿Hay algo tan inquietante como un error tipográfico en un contenido de otro modo grande? No. No hay. Aunque no hay evidencia, en este momento, que la gramática es una señal de clasificación, es una preocupación UX / credibilidad.

Además, citar fuentes y vincular a otras autoridades es una buena técnica, pero también es un buen SEO – los enlaces salientes demuestran a los motores de búsqueda que usted conoce sus cosas, y que se está asociando con la multitud derecha.