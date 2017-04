Aprende a ser una Empresa Dinámica con Microsoft Dynamics GP

You are here: Home

Durante más de veinticinco años, Microsoft Dynamics GP ha

desarrollado la solución de administración empresarial de veloz

implementación y simple empleo para impulsar el potencial de

las Pymes en el mundo entero, comercializada en Argentina por http://www.tiiselam.com/.

Desde las administración financiera, recu rsos humanos hasta la

fabricación y operaciones Microsoft Dynamics GP une a

las personas y sistemas para ejecutar su negocio de

forma eficaz.

Si es ya cliente del servicio y esta valorando las opciones para

ampliar su solución con módelos auxiliares o bien esta

pensando en Microsoft Dynamics GP como su nueva

solución de negocios para su empresa, esta guía le

da una valiosa visión de los módulos

libres para Microsoft Dynamics GP, agrupados

por la funcionalidad a que se dirige cada área de la

empresa y le da una visión general de los bultos

libres para adquirir.

De qué forma adquirir

Dynamics GP

Microsoft Dynamics GP esta libre únicamente a

través de Microsoft Dynamics Certified Partners. Estos

Revendedores de Valor Añanido le dan

planificación, implementació, personalización y servicios de

apoyo orientados a las optimización de la solución de

pacto a las necesidades de cada cliente del servicio.

Con independencia de de qué forma y dónde se implemente el

software, los clientes del servicio tiene la opción de compar sus

licencias de antemano o bien abonar una cuota mensual a un

distribuidor de servicios.

Microsoft Dynamics Licencia Perpetua

Licencia Perpetua para Microsoft Dynamics GP está

desarrollado para asistir a las pequeñas y medianas

empresas a comenzar con un costo de salida inicial

alcanzable, herramientas de comienzo veloz y con

funcionalidad básica para empezar. Con licencias de

Microsoft Dynamics perpetuo, los clientes del servicio están

autorizados para emplear la solución ERP, y el acceso a esta

funcionalidad se asegura a través de la concesión de

licencias a los usuarios.

Subscripción licencias de distribuidor de servicios

Subscripción licencias de distribuidor de servicios para

Microsoft Dynamics GP está desarrollado para asistir a

sostener el costo inicial al mínimo, por medio de una cuota

de licencia “por usuario por mes”. Esto ayuda a las

Pymes a comenzar con un costo

inicial bajo, y aprovechar la funcionalidad y herramientas

de comienzo veloz.

Los dos modelos de concesión de licencias se han

desarrollado para facilitar el proceso de adquiere. Los

clientes del servicio tienen la opción de 2 géneros de usuarios

concurrentes “Limited Usuario and Full Usuario”, otro género de

usuario llamado “Self-Serve usuario” y la opción de dar a

los usuarios el acceso a funciones avanzadas a través del

“Extended Pack”.

The Starter Paquete

Las Pymes pueden comenzar a

trabajar con Microsoft Dynamics GP de forma veloz y

accesible. El Starter Paquete ofrece las funcionalidades

Financieras y de Distribución, aparte de 3 licencias de

Full Usuario por un mismo coste.

La funcionalidad incluida en el the Starter Paquete esta

desarrollada para asistir a los clientes del servicio a:

 Conseguir el control y conocimiento sobre sus finanzas.

 Adquiere y venta de artículos y materiales.

 Pago y manejo de empleados.

Para muchos negocios, estas son las únicas funciones

que precisan.

Note: Pueden ser precisas licencias de software

auxiliares como Microsoft Windows Server, Microsoft

SQL Server, Microsoft Office trescientos sesenta y cinco y Microsoft SharePoint.

Estas licencias no se incluyen con el Starter Paquete. El

software auxiliar debe tener licencia conforme con los

términos de licencia aplicables.

The Extended Paquete

Los negocios que requieren una función más avanzada

pueden licenciar en el aditivo opcional Extended Paquete.

El Extended Paquete deja a los clientes del servicio integrar datos

financieros básicos y la administración de distribución con

extensiones de funcionalidad más extensos, como:

 Control de producción de recursos.



Servicios de profesionales y administración de

proyectos para respaldar la administración y la facturación de

servicios y otras necesidades.



Predicción avanzada y presupuestación, para

sostener el control de las finanzas.

Note: El Starter Paquete es un requisito anterior para el

Extended Pacl. Al adquirir el Extended Paquete, la

funcionalidad se extiende a todos y cada uno de los usuarios actuales y

futuros de los clientes del servicio. The Self-Serve usuario es un usuario

de bajo costo auxiliar que se puede agregar a cualquiera

de los bultos de aplicaciones.

Bultos auxiliares

Microsoft Dynamics GP ofrece 2 bultos auxiliares

para extender la solución: the Customization Paquete and

Extended Human Resources and Payroll.

Customization Paquete

Si los clientes del servicio precisan integrar o bien personalizar

Microsoft Dynamics GP pueden adquirir el

“Customization Paquete”. Este bulto da acceso

a herramientas precisas para hacer integraciones

profundas con otros productos y hacer las

personalizaciones que extiendan la aplicación para

satisfacer las necesidades concretas del negocio.

Extended Human Resources and Payroll

El Starter Paquete incluye un estándar de Nómina y Recursos

Humanos para un ilimitado número de empleados en

EE.UU y Canadá. La funcionalidad extendida trae

peculiaridades yque ofrecen más flexibilidad en de qué manera

pagan las compañías y la administración de sus empleados.