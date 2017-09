Curso profesional de reparación de iPhone

¡Quién no quiere un iPhone! ¡Quién no tiene un iPhone! El iPhone es el dispositivo de mayor éxito del mundo, el más deseado, y quien no lo tiene aún, lo acabará comprando. Los usuarios de iPhone se cuentan por decenas de millones y Apple, cada vez saca más modelos y a precios algo más asequibles. Esto permitirá que continúe creciendo el número de usuarios de iPhone y antes esta situación, tú podrías labrarte un futuro profesional de éxito convirtiéndote en todo un experto con el Curso de Reparación de iPhone (con el aval de un servicio tecnico mac). Sigue leyendo y descubre lo fácil que será comenzar a trabajar en lo que más te gusta.

El iPhone de Apple es uno de los smartphones más caros que existen y por lo tanto, también las reparaciones oficiales lo son. Por ello, la demanda de técnicos especializados en reparación de iPhone no hace más que crecer. Con el Curso de Reparación de iPhone que ofrece Aula Informática Profesional adquirirás los conocimientos teóricos y las habilidades imprescindibles que te permitirán desempeñar con éxito cualquier tarea de mantenimiento o reparación de iPhone de la manera más eficaz, eficiente y profesional, tambien puedes hacer un curso aparte como servicio tecnico de tablet y servicio tecnico de notebook. Metodología y contenidos El Curso de Reparación de iPhone se desarrolla bajo modalidad presencial en un aula-taller especialmente diseñada para ello del centro de formación Aula Informática Profesional en Barcelona. Allí dispondrás de todo el material necesario para aprender a reparar con éxito cualquier avería que presente un iPhone. Se trata de una metodología esencialmente práctica dirigida y asesorada por un profesor experto en reparación de iPhone. Desde el primer día dispondrás de todo el material didáctico así como de un set de herramientas para tu uso exclusivo y que se incluye de regalo con la realización del curso: soldadores, cubetas, pistola de aire caliente, testers, etcétera. A lo largo del proceso formativo, aprenderá a reparar las averías más frecuentes en cualquier iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6 o 6 plus de la manera más profesional: Cristal roto (Cristal/táctil) Pantalla rota (LCD) Mojado/Humedad Dock de carga Batería WiFi Sensor de proximidad Cobertura Micrófono Auricular Altavoz Botón de encendido Botón Home Cámara delantera Cámara trasera Tarjeta SIM