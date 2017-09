Cómo elegir un buen colchón

El colchón es un elemento esencial para tu descanso, si lo piensas bien, pasarás un tercio de tu vida durmiendo, por lo que hay que pensar muy bien cuál comprar. Además, se trata de una superficie que está en constante contacto con tu cuerpo, por lo que es muy importante que sea de alta calidad y que asegure un buen descanso. Para que no te anticipes y, posteriormente, no te arrepientas de tu compra, en el siguiente artículo de unCOMO te mostramos cuáles son las pautas básicas para elegir un buen colchon dos plazas y disfrutarlo al máximo.

Firmeza del colchón

Elige un colchón que permita apoyar tu cuerpo de una manera natural y adecuada. Se recomienda una firmeza media, lo suficientemente firme como para aguantar bien el peso de tu cuerpo pero sin llegar a resultar incómodo. A la vez que lo suficientemente blando como para que resulte cómodo, pero no tanto como para que el cuerpo quede hundido.

Un colchón muy blando aumenta la sensación de calor y no sujeta bien la columna vertebral.

Mucha gente piensa que lo mejor para la espalda es un colchón duro, pero se ha demostrado que todo depende de lo que mejor le venga a cada uno, y del peso. Pero por lo general, un colchón muy duro no es lo más recomendable, ya que hará que nuestra columna quede curvada.

Necesidades personales

Si tienes problemas de circulación de la sangre, es aconsejable un apoyo más flexible. Ten siempre en cuenta tu condición física para optimizar tus opciones y elegir el colchón que resulte más adecuado a tus necesidades.

Si eres propenso a sufrir alergias elige un colchón antiácaros y antibacteriano para evitar problemas, los colchones baratos de látex suelen llevar este tratamiento antialergénico.

Si eres muy caluroso, no elijas un colchón de viscoelástica, a no ser que esta no se encuentre en la capa superior.

Material del colchón

Hablaremos de los principales materiales: látex, viscoelástica y muelles.

Látex

En cuanto a la elección del material del colchón, hoy en día puedes encontrar excelentes colchones alta densidad de látex y viscoelástica, que se adaptan a la forma de tu cuerpo y reducen los puntos de presión de la cabeza, los hombros y las caderas. Existen varios niveles de densidad disponibles, asegúrate de que la capa de estos materiales tiene al menos 4 centímetros de grosor.

El látex tiene muchas propiedades y es una buena opción, su elasticidad soporta los movimientos naturales de la persona que duerma en él y mantiene la columna vertebral en una posición correcta. Además, se puede combinar perfectamente con cualquier base, sea móvil o fija. Su composición realiza un intercambio de aire constante, por lo que el colchón se ventila permanentemente gracias a los movimientos durante el descanso. Es antibacteriano y resistente a los hongos.

Viscoelástica

La viscoelástica tiene un efecto memoria que se adapta al cuerpo y permite un descanso óptimo, es una superficie muy cómoda, sobre todo para las personas que duerman de lado. Sin embargo, no se recomienda a las personas que sean muy calurosas o tengan un peso alto.

Algunos modelos mezclan ambos materiales y recubren la viscoelástica con una capa de látex para evitar la sensación de calor y conservar las propiedades de ambos materiales.

Muelles

Los colchones de muelles ensacados pueden ser una opción acertada para aquellas personas que pesen más de 95kg, ya que en estos casos se recomienda una superficie más firme.

Los muelles ensacados te aportan la independencia de lechos, por lo que son más recomendables que los colchones de muelle continuo. Son una buena opción también para aquellos que sean muy calurosos.

Elige bien el colchón

Tómate tu tiempo para elegir tu colchón, evita probar un colchón únicamente cinco minutos en una tienda, opta por una empresa que te permita probar el colchón en casa durante unos meses.

Recuerda darle al menos 30 días al nuevo colchón antes de decidir si te gusta o no. Es el tiempo que tu cuerpo necesita para adaptarse a una superficie nueva, aunque esta sea mejor que la anterior.

El precio del colchón depende de muchos factores: tamaño, calidad, durabilidad, etc. Ten en cuenta que en una tienda física el precio será mayor que si lo compras por Internet, debido al mayor número de intermediarios que participan en el proceso.

Más recomendaciones para elegir el colchón adecuado

Altura mínima del colchón: 18 cm.

Largo mínimo aconsejable: unos 10 cm más que lo que mides tú o tu pareja (el más alto de los dos).

Ancho aconsejable: para dormir en pareja cuanto más, mejor, aquí todo depende del espacio que tengas en tu habitación. En verano podréis separaros y dormir más frescos y en invierno y para otros menesteres ya os encontrareis.

Base aconsejable: ten en cuenta que esto depende del grado de firmeza que prefieras. Un somier de láminas hará que notes tu colchón un poco más blando y una base tapizada o canapé hará que este se comporte con mayor firmeza.

Cambia tu colchón cada 10 años si es posible; te lo detallamos en nuestro artículo cada cuánto cambiar el colchón.

Consulta a un profesional médico si tienes algún problema físico concreto y eres incapaz de determinar el mejor tipo de colchón para ti.

Elige una opción en la que te devuelvan el dinero en caso de que no estés satisfecho con tu compra.

Aprovecha el tiempo de prueba para determinar si quieres dormir en ese colchón durante los próximos diez años.

Asegúrate también de que el colchón que elijas tiene garantía. Siempre puede haber algún error y es mejor prevenir que curar.

Compara siempre las características del colchón que deseas elegir, su comodidad, los materiales y el precio para escoger el adecuado dependiendo de tus necesidades, pero siempre pensando en la calidad y en la duración del mismo. Recuerda que cuando compras un artículo de una marca en concreto, estarás en contacto con esa marca durante todo el periodo de compra y el de garantía, por lo que elige una con la que te sientas cómodo al hablar, te identifiques con su mensaje y compartas su filosofía.

Consejos

Airea diariamente tu colchón, al menos unos minutos y cámbialo de posición rotándolo unas cuatro veces al año para que preserve mejor su forma.

Para protegerlo limpio y que dure más tiempo compra una funda para colchón en tejidos naturales y algodón.