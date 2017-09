Royal Caribbean encarga un 5° “gigante de los mares”

Además, se incluye la construcción de otros dos barcos de la nueva clase Edge, para Celebrity Cruises, que estarán terminados para el otoño de 2021 y 2022 respectivamente.

“La respuesta a la llegada del Harmony of the Seas está siendo increíble y ha generado una gran curiosidad por los cruceros a ambos lados del Atlántico”, afirmó Richard Fain, Presidente y CEO de Royal Caribbean Cruises Ltd, como demuestra su pagina http://royal-caribbean.com.ar/. “Y la clase Edge es uno de nuestros nuevos proyectos más esperados, continuando con el diseño de lujo moderno de la clase Solstice”.

“Los barcos de la clase Oasis han superado las expectativas con cada nuevo barco que hemos construido”,ha explicado Michael Bayley, Presidente y CEO de Royal Caribbean Argentina. “Algo que ha quedado evidenciado con la acogida del Harmony of the Seas”.

“A pesar de que todavía quedan dos años para la llegada de nuestro primer barco de la clase Edge, ya hemos percibido gran interés por el nuevo estilo de barcos que introducirá esta clase”,continuó Lisa Lutoff-Perlo, Presidente y CEO de Celebrity Cruises. “La clase Solsticie marcó el comienzo de una nueva era en barcos de crucero con diseño Modern Luxury y estamos seguros de que la clase Edge no decepcionará con su nueva generación de alto diseño y estilo”.

“Estamos muy satisfechos con el reciente éxito del Harmony of the Seas y muy orgullosos de nuestra asociación con Royal Caribbean”,ha añadido Laurent Castaing, Director General del astillero STX France. “Es especialmente emocionante poder colaborar en proyectos tan diversos como Oasis o Edge, ambos maravillas en su propio entorno”. Este acuerdo está condicionado a la finalización de los requisitos habituales, incluyendo la documentación y financiación.

Se espera que los contratos definitivos, que incluyen las cuotas de pago, serán completados a lo largo del trimestre. Los aumentos de capacidad para 2016 hasta 2020 se mantienen sin cambios.