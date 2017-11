3 consejos efectivos para saber Inglés

Suena tan trillado que resulta insistente recordarlo. En España, el inglés sigue siendo la materia pendiente de muchos (y buenísimos) profesionales, lo que limita su progresión en un planeta más globalizado donde el inglés prosigue imponiéndose con mucha diferencia como el idioma universal.

Sin ir más allá, tenemos un buen ejemplo en nuestra compañía, Axel Springer (la editora de esta web), un grupo medios alemán cuyo liderazgo digital a nivel mundial ya provocó hace dos años que el inglés se transformara en el idioma oficial de todas las reuniones y eventos. Y es entonces cuando comprobamos que, dentro de Europa, España está en los últimos puestos en cuanto a su nivel de inglés, algo en especial grave en perfiles más sénior, que se encuentran tanto con una barrera psicológica (un idioma siempre es más difícil de digerir con una edad más avanzada) como organizativa (la falta de tiempo, consumido por el trabajo y la familia) para dar un verdadero salto en sus habilidades comunicativas en inglés.

Hace cuatro años, cuando fui nombrado Directivo General de Axel Springer en España, me hallé con una situación afín. Mi base no era mala, cierto, mas estaba muy lejos de tener la fluidez y la agilidad comunicativa que demandaba mi puesto. Y, la verdad, me atemoricé.

Diría que en aquel momento era lo que más me angustiaba (y desde entonces no eran pocas -ni pequeñas- las responsabilidades y desafíos que se me presentaban). Conque tomé la determinación de dar un salto terminante en mi nivel de inglés.

El día de hoy, cuatro años después, mi capacidad comunicativa en inglés es bastante alta, de manera que puedo mantener conversaciones, realizar presentaciones y encarar cualquier situación profesional sin mayores problemas. No ha sido fácil y ha requerido un gran esfuerzo, aunque asimismo ha supuesto un viaje emocionante (como todo aprendizaje) que ahora agradezco interminablemente haber emprendido.

Si habéis llegado hasta aquí y vivís una situación parecida, os confesaré cuáles fueron mis claves, trucos y herramientas para apreder Inglés, lo que ha tolerado que en mi profesión (y mi vida personal) se hayan abierto infinidad de nuevas posibilidades.

1. Professional Training

No por obvio deja de ser imprescindible. Contar con una capacitación dada por un nativo inglés o bien estadounidense es vital. Ahora bien, la clave está en el cómo. Para iniciar, hay que dedicarle tantas horas como nos permita el tiempo y el dinero. Esta es la mejor inversión posible, la que hacemos en nosotros mismos, y no hay que arreglar en gastos. Si pueden ser 4 horas a la semana mejor que dos. Y si pueden ser diez, mejor que 4. Cuantas más, mejor.

Seguidamente, clases individuales de inglés como cualquiera de los cursos de ingles. Serán mucho más eficaces que si las compartís con más gente, os sentiréis más a gusto y menos condicionados. En las clases compartidas tanto peligro supone estar con gente de menos nivel que el vuestro -por el hecho de que ralentizarán vuestro aprendizaje- como estar con gente que hable mejor que pues, aunque es mejor que la primera opción, es más que probable que copen el tiempo de la clase y que a vosotros os retraiga de participar más por temor a no estar a su nivel.

2. Constant Contact

Aparte de invertir todas y cada una de las horas posibles en una capacitación con un profesional es fundamental que sostengáis un contacto constante con el inglés, a todas horas, en todos y cada uno de los campos posibles. Para comenzar, se prohibe volver a ver una película o una serie doblada al español.

En la radio, audiolibros en inglés o programas educativos (mi recomendación sincera para Vaughan Radio, ponedla constantemente en el vehículo, en casa, haciendo deporte…). Leed libros en inglés, si bien sean sencillitos. Si os gusta la música, prestad atención a las letras, buscadlas en la red de redes y traducidlas, y la próxima vez que las escuchéis tratad de cantarlas con su letra original. Id de vacaciones a países de habla inglesa. Procurad grupos de intercambio de idiomas.

Poned el idioma de vuestro móvil y PC en inglés. Si preparáis una presentación en vuestro trabajo , una charla con vuestra pareja o una asamblea con la comunidad de vecinos, ensayadlas asimismo en inglés (os va a ayudar a memorizarlas mejor y a poner a prueba vuestra capacidad comunicativa). Todo, absolutamente todo, cuenta, y cuanto más tiempo paséis en contacto con el inglés, más rápido va a ser vuestro progreso. Tenéis que vivir, meditar y hasta soñar en inglés.

3. Take Aprecies

Sí, el viejo procedimiento de aprendizaje también funciona. Infinidad de estudios han demostrado que tomar notas contribuye sensiblemente a la retención definitiva de la materia aprendida. Podéis tirar de tradición y llevar siempre y en todo momento un bloc con vosotros, pero con los smartphones es mucho más fácil. Mi recomendación (lo que hice) es crear un documento digital de forma fácil modificable en el que vayáis apuntando léxico, expresiones o bien cuestiones gramaticales que aprendáis en todos y cada momento.

Mucho mejor si le dais una estructura que os ayude a encontrar más de forma fácil cualquier término. Por poner un ejemplo, podéis dividir el documento en: vocabulario de vuestro trabajo, verbos más frecuentes, frases hechas, partes del cuerpo, adverbios de tiempo, reglas gramaticales básicas, preposiciones, etcétera

