Seguros para motos en todo el país y desde el celular

María Susana es una pequeña localidad en la provincia de Santa Fe que tiene tres mil quinientos habitantes. A un motoquero susanense se le había vencido la póliza de su vehículo y no tenía forma de renovarla u conseguir otra en su pueblo. A través de su celular, averiguó por Internet hasta dónde debería desplazarse para suscribir una póliza, y se halló con que no precisaba ir a ningún lado: podía conseguirla on line, con el móvil mismo y en pocos minutos. De esta manera se transformó en uno de los primeros clientes de eColón.

Eduardo Iglesias, cofundador y CEO de la compañía, llama a esto “inclusión aseguradora”. Y explica: “Constantemente se habla en este mercado de crear conciencia acerca de la necesidad y la conveniencia de estar asegurado; pero después resulta que el acceso a los productos no es ni fácil ni accesible”. El rasgo distintivo de eColón es que todo, todo, se hace de forma virtual y en el momento en que el usuario lo requiera, las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año.

Esto no solo implica que acá no existe la conocida figura del productor-asesor. “Si te para la policía y te olvidaste los papeles, en un instante bajás tu tarjeta de circulación”, ejemplifica Iglesias. “Y en el caso de un siniestro, la asistente virtual te dará los consejos e instrucciones que precises.” En efecto, Julieta Bot es el otro diferenciador en que eColón hace mucho hincapié, por el hecho de que asimismo ubica a la compañía aseguradora en la incipiente ola insurtech (seguros on-line). “Pero el modelo es de omnicanalidad”, destaca Iglesias, “donde la persona puede interaccionar con el robot si está navegando en Fb o bien en Messenger, pasar de ahí a nuestra web institucional y de ahí al y también-commerce o bien del revés, ir de la página web institucional al e-commerce y después hacerle preguntas al robot”. Esta posibilidad de navegar las diferentes plataformas en el sentido que le brote al usuario hace a la experiencia de cada uno de ellos totalmente distinta de las modalidades empresas de seguros estándar.

Nacida en octubre pasado, eColón está enfocada en los seguros de motos, si bien planea agregar otras ramas (“autos no”, adelanta Iglesias) a lo largo de este año. Los costes de las pólizas varían según la ubicación del cliente -no es lo mismo la Ciudad de la ciudad de Buenos Aires que el conurbano bonaerense o bien otras zonas del interior-; pero el rango va de dólares americanos 100 a dólares americanos 250 mensuales. Además, combinando diferentes propuestas se llega a diferentes productos. “Podés contratar solo la Responsabilidad Civil o bien sumarle Accidentes Personales”; señala Iglesias. “También están la asistencia mecánica, la grúa por si la moto se queda sin nafta en el camino, y un producto novedoso que es una cobertura hasta cierto monto por gastos médicos si la persona se cae”, enumera Iglesias.

Por último, para finalizar de hacer “disruptiva” la experiencia del usuario, por cada póliza vendida eColón le dona dólares americanos 10 a Cimientos, un Organismo no gubernativo (Organización no Gubernamental) de apoyo a la educación. “Luego iremos sumando otras O.N.G.. Queremos que la persona sienta que no únicamente está comprando de forma inteligente, sino también que está colaborando”, dice Iglesias.

Las pólizas que vende eColón son emitidas por Colón Compañía de Seguros, natural de dos mil trece ya con una perspectiva digital-friendly, mas aún “tradicional”. Constituida con un capital de US$ 2 millones, en sólo cuatro años captó quinientos veinte mil asegurados no solo en motos y en Responsabilidad Civil sino también en hogar, vida, salud, sepelio y robo normalmente. Esta compañía tiene otros accionistas, de los que Iglesias es uno.

De una forma bastante semejante a como florecieron las fintech desde la crisis de las hipotecas en dos mil ocho en los USA, mas también gracias al desarrollo de la tecnología, las insurtech empezaron a hacerse tendencia hace unos seis años.

Pero hasta el momento, los ejemplos en Iberoamérica estaban limitados a España, Colombia y Brasil. Iglesias -quien es uno de los pioneros del campo insurtech en América Latina y presidente de la Asociación de Emprendedores de Harvard en Argentina- se jacta de que eColón es la primera compañía de esta clase en el país. Debe ser algo seguro.