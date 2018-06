Plan de negocio para abrir una tienda de ropa

Amigo emprendedor, nos preocupamos por facilitarte herramientas para tu emprendimiento. Si has trabajado en alguna tienda de ropa, conoces el negocio y tienes muchas ganas de ser empresario entonces reúnes prácticamente todos los requisitos para crear tu comercio

A continuación te traemos el plan de negocio para franquicias de indumentaria:

1. Local

Debes buscar un local adecuado. Puede estar a pie de calle, en un centro comercial o bien, aun, en un primer piso. Se aconseja que este tenga al menos 40 m2 para incluir escaparates, probadores y, como es lógico, la exposición de ropa. Además, precisarás un almacén de por lo menos veinte m2.

2. Decoración

Es una de las variables de más peso para captar clientes del servicio. Asesórate para crear un entorno agradable para tus clientes. Ojo, la decoración ha de ser el producto que se vende. Si el usuario se fija más en la decoración que en la ropa, algo está fallando.

3. Escaparates

Estos son la clave para exponer los productos de la tienda. La combinación de colores y la posición del escaparate dejarán llamar la atención de los transeúntes para que de esta manera ingresen a tu tienda.

4. 2 grandes compras por año

En el momento de realizar los pedidos hay que tomar en consideración que, en el planeta de la moda, el año natural se acostumbra a dividir en dos temporadas: primavera-verano y otoño-invierno. Según la marca con la que trabajes, vas a deber realizar entre 2 y cuatro pedidos principales a lo largo del año.

5. Diferentes formas de pago

En lo que se refiere a la forma de pago, lo común es que al comenzar haya que abonar al contado. Luego, conforme vayas haciéndote un hueco en el mercado y consolidando la relación con los proveedores, el plazo para abonar se irá incrementando y podrás ofrecer otras opciones.

6. Ropa que no se vende

Si estás en una franquicia, el franquiciador se va a hacer cargo de las prendas no vendidas. Si este no es tu caso, tendrás que recurrir a las ofertas y las rebajas, que reducirán tu margen de beneficio. Por este motivo, en los primeros años es conveniente hacer pedidos pequeños.

7. Tesorería

Se divide a su vez en cobros y pagos. Los cobros incluirán todo el dinero que entra en caja (venta de ropa, capital, préstamo, etc.), mientras que los pagos reflejarán el que salga (stock de seguridad, compras, alquiler, etcétera). La diferencia entre cobros y pagos nos va a dar el saldo de tesorería, que es el dinero líquido del que dispondrá la empresa para todo tipo de eventualidades.