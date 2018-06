Empezó la cuenta regresiva y el lunes vuelve el “puerta a puerta”

Tras meses de espera, el régimen de compras en estados unidos “puerta por puerta” va a entrar en vigencia el primer día de la semana, notificaron a TN.com.ar fuentes al tanto de las gestiones.

El “Día P” habría de ser pasado mañana. De esta forma brota de la Resolución General tres mil quince de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la regla que oficializó el régimen para hacer compras on-line al exterior y recibirlas en el domicilio. La resolución fue publicada el veintisiete de julio y daba un plazo de treinta días corridos para el comienzo del nuevo mecanismo, que se cumplirá este viernes. Mas el organismo que conduce Alberto Abad recién dejará hacer los trámites el primer día de la semana.

La regla aclara que va a ser “de aplicación asimismo para aquellos envíos que a la data de entrada en vigencia (…) todavía no hayan sido liberados a plaza”. En otras palabras, aquel consumidor que desee hacer una adquiere (o bien que la haya realizado) va a deber llenar los trámites requeridos desde el lunes, cuando la AFIP habilite la nueva burocracia.

En el Correo se preparan para liberar la enorme cantidad de productos que quedaron retenidos en Aduana. Advierten que va a ser un proceso que va a llevar tiempo.

El Gobierno dejará traer al país envíos puerta por puerta por correo sín límite de operaciones. Mas cada envío ha de ser inferior a los o bien dólares americanos s doscientos y no puede pesar más de 2 kilogramos. La Aduana, en tanto, puede detener la carga siempre y cuando “por su especie y cantidad” haga alardear al fisco “finalidad comercial”. Si el bulto supera el monto o bien el peso establecidos, va a deber retirarse por la sede del Correo Argentino, en Retiro.

La Resolución General tres mil novecientos dieciseis de la AFIP, que asimismo va a entrar en vigencia el primer día de la semana, regula la importación a través del servicio de courier. Son envíos más costosos, mas que llegan más veloz. El Gobierno autorizó a utilizar el “puerta por puerta” 5 veces por año en operaciones de no más de o bien dólares americanos s mil cada una y para traer recursos que no pesen más de cincuenta kilogramos. No se van a poder traer más de 3 recursos iguales (lo que haría alardear finalidad comercial).

“Los operadores ya efectuamos los cambios. Aguardamos la actualización de los sistemas de Aduana y AFIP”, afirmó a TN.com.ar Alejandro Díaz, presidente de CAPSIA, la cámara que reúne a los couriers (UPS, FedEx, TNT, DHL y otros).

El viernes, la AFIP va a dar de baja el formulario cuatro mil quinientos cincuenta, que es la declaración jurada adelantada de adquiere al exterior que debe completar el usuario. Desde el lunes, la información sobre las compras que lleguen por courier se va a cargar ex- artículo, una vez recibido el bulto.

EL TRÁMITE

La AFIP habilitará desde pasado mañana un micrositio para en su página web al que se va a acceder con clave fiscal para informar la adquisición al exterior. Va a ser una “declaración simplificada de envíos postales internacionales”.

En el caso de los envíos que lleguen por correo, va a haber que abonar el impuesto de importación del cincuenta por ciento del valor de la operación. Cada usuario va a tener una franquicia libre de impuestos de veinticinco dólares estadounidenses por año. Su adquiere por o bien dólares americanos s cien, va a pagar el impuesto del cincuenta por ciento sobre setenta y cinco dólares americanos.

Con el número de tracking que entregará el Correo, va a haber que cargar un formulario y producir un Volante Electrónico de Pago (VEP). El VEP va a deber abonarse en veinticuatro horas. Caso contrario, va a haber que producir un nuevo VEP.

El servicio de courier, en cambio, ya contempla el pago del impuesto, que es el que contempla el régimen general de importación. El tributo, en un caso así, va de 0 a treinta y cinco por ciento conforme al bien. A eso hay que sumar el Impuesto sobre el Valor Añadido (0, diez con cinco por ciento o bien veintiuno por ciento ) y la tasa estadística (0,5 por ciento ).

Una vez recibido el bien, el usuario va a deber informar a la AFIP la operación en los próximos treinta días para poder continuar efectuando compras por estas vías. En el caso de los envíos por courier, este registro le dejará al organismo contabilizar la cantidad de operaciones.

ALERTA EMPRESARIA

Diferentes cámaras empresarias propusieron reparos por el regreso del “puerta por puerta”. Advierten que incitará competencia infiel con productos de origen chino o bien de otras unas partes del planeta. La Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) son ciertas entidades que se declararon en alarma.

Para CAME, por poner un ejemplo, el régimen implicará el ingreso de mercancías al país por o bien dólares americanos s veinte millones por año, en menoscabo de los comercios locales. Conforme la entidad, adquirir un vestido a China y traerlo al país es hasta sesenta y ocho por ciento más económico que adquirirlo en una tienda.