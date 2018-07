Cómo aprender inglés rápido y fácil

Aprender inglés es el propósito por antonomasia de millones de personas todos los años, algo que no resulta nada extraño, puesto que el inglés es el idioma más hablado del planeta y además de esto, el idioma más empleado en los negocios; lo que por su parte hace de él un requisito imprescindible para puestos en grandes empresas .

Estas son las razones por las que casi todos los países del planeta incorporan el inglés como una parte de sus programas de enseñanza, si bien en general, el inglés que se aprende en el instituto no es suficiente siquiera para poder comunicarte.

Debo ser claro: Aprender inglés puede ser ameno, simple y veloz o bien puede ser una experiencia traumática que te marque para siempre, la resolución está en ti… Con lo que si te rechazas por la segunda opción, este lugar no es para ti, mas si por contra deseas hacer de tu proceso de aprendizaje algo fácil, puesto que excelente, acompáñame en esta aventura.

¿Qué motiva a aprender inglés?

Esa es la primera pregunta que te deberías contestar por el hecho de que en buena medida, tu éxito al aprender inglés va a depender de manera directa de la motivación que tengas e inclusive, la metodología de aprendizaje que escojas asimismo debería depender de eso.

¿Por qué razón te lo digo? Pues si deseas aprender inglés por un viaje no debes planear tu aprendizaje igual a que si deseas aprender inglés pues migrarás o bien pues te ofrecieron un mejor puesto, son necesidades diferentes y deben ser abordadas como tal.

Sea como sea la razón que te motive, cerciórate de que vas a tener la motivación a lo largo de todo el camino, para eso lo que mejor marcha, es que le des un significado al hecho de que consigas aprender inglés, mas que no sea algo innecesario, sino algo significativo.

Si piensas que deseas aprender inglés por el hecho de que es chulo comprender las películas en su idioma original, o bien por el hecho de que luce excelente ponerlo en el currículo sin importar lo más mínimo que el puesto no lo demande, es muy posible que abandones tu aprendizaje en poquísimo tiempo, mejor déjalo hasta acá y no desperdicies tu tiempo.

Busca una razón auténtica, de peso que verdaderamente te motivo no solo a empezar sino más bien asimismo a concluir.

El aspecto sensible es un factor fundamental para aprender inglés y de ahí que he dedicado un blog post a este tema y que te invito a leer si vas en serio: De qué forma localizar la motivación para aprender inglés de una vez por siempre.

¿Cuál es la mejor técnica/metodología para aprender inglés?

Esta es la segunda pregunta que te debes hacer y como sabes, depende mucho de tu necesidad, si llevas prisa o bien sientes alguna presión por aprender veloz al costo que sea, lo más probable es que tu opción mejor sea un curso de ingles adaptado y probablemente los recursos que te compartiré un tanto más abajo te van a ser de ayuda, por contra deseas hacerlo “sin dolor” y por tu cuenta, puesto que aparte de asistirte con los recursos asimismo te asistiré con la metodología.

¿Se puede aprender inglés sin costo?

Es otra duda que tal vez tengas con tantos cursos, programas mágicos, aplicaciones, viajes e inclusive hasta los que te prometen aprender inglés aun mientras que duermes, es algo lógico. Mas si que se puede aprender inglés sin coste, aun, si lo haces bien, podrías hacerlo más veloz que pagando una academia de inglés.

Esto no desea decir que sea lo que te aconseje, claro está que se puede aprender todo el idioma absolutamente sin coste, si bien en retrospectiva, si me tocara aprender inglés por mi cuenta al día de el día de hoy, hay cosas en las que no vacilaría en invertir. En ocasiones una inversión de diez Euros podría representar horas y horas de dedicación y el tiempo es oro.

Créeme que aprender inglés te puede mudar la vida plenamente, de ahí que te lo debes tomar como algo serio y si debes hacer una inversión en algún recurso, algún curso de ingles, una aplicación o bien lo que sea… si te lo puedes permitir hazlo.