Consejos para comprar una Impresora Láser a Color

Todo trabajo requiere de una buenísima presentación y digan lo que digan solo los equipos láser pueden dar este aspecto a los documentos, aquí te doy unos consejos para hacer la adquisición adecuada de una impresora láser a color.

La impresora hp láser es hoy por hoy la principal elección de muchas oficinas alrededor del mundo.

Conforme a investigaciones recientes las ventas de impresoras laser a color está aumentando año a año. Pese a que sean más costosas, más y más oficinas están adoptando impresoras laser color pues logran hacer el trabajo de la oficina más eficiente y con un mejor desempeño.

No importa si usted tiene una empresa de diseño gráfico o bien un bufet de abogados, una impresora laser a color va a asistirlo a conseguir una presentación de sus productos y servicios enormemente profesional.

Si tiene un negocio que exige impresiones a color a menudo, usted debe considerar seriamente adquirir una impresora láser color.

Debe tener en consideración los siguientes aspectos si va a comprar una impresora a láser para su negocio.

Resolución:

En general la resolución en las impresoras a láser son medidas en concepto de DPI (Puntos por Pulgada). Cuanto mayor que sea el número de DPIs, más nítida va a ser la imagen. Elija una resolución de 300 en el caso que vaya a utilizar su impresora láser color para imprimir textos. Si sus necesidades de impresión van alén de simples textos, entonces considere adquirir una impresora que tenga cuando menos 600 de resolución o mas dependiendo de las necesidades.

Velocidad de impresión:

Hablando de velocidad de impresión, considere 2 aspectos esenciales como la PPM (Páginas por Minuto) y el tiempo en que la impresora utiliza para imprimir la primer página. Si por servirnos de un ejemplo, tiene la necesidad de imprimir 200 páginas, una impresora de 8-ppm tomaría cerca de treinta minutos imprimirlas. El mismo número de páginas va a poder ser impreso en solo cinco minutos en el caso de utilizar una impresora láser de treinta y cinco-ppm. No obstante, las PPM deben tener menor importancia en el caso que no imprima grandes volúmenes de páginas.

Conectividad para red local:

Recurso fundamental, especialmente para las oficinas y empresas que desean compartir la impresora entre múltiples puestos.

Memoria:

Preste atención a la capacidad de la memoria RAM de la impresora y si esta puede ser expandida.

Tamaño del papel de impresión:

Que tamaño de papel usted generalmente utiliza para impresión? Probablemente su contestación va a depender de la naturaleza de su trabajo. Mientras que la mayor parte de las impresoras láser color utilizan papel tamaño carta u oficio, ciertas firmas pueden necesitar impresoras que impriman un mayor tamaño.

Ciclo de trabajo:

Las impresoras láser son clasificadas por la habilidad de imprimir determinadas cantidad de páginas por mes. A esto se le llama ciclo de trabajo. Elija la impresora que logre satisfacer sus necesidades de impresión mensual.

Toner:

Generalmente las impresoras laser color de mayor precio le van a ofrecer un costo de impresión más bajo. Averigue el costo de cada toner para cuando deba reemplazarlo incluso si exactamente el mismo se puede rellenar.

estos puntos son los que debemos estimar para hacer una compra eficaz de nuestra impresora si requieres mayor información no dudes en consultarnos.