7 razones para aprender inglés

¿No sabes por qué razón deberías aprender inglés? ¿De verdad? La primordial razón es la siguiente: por el hecho de que no lo dominas, o bien no lo dominas suficiente. Y de ahí que estás en esta web. Esto no es culpa tuya, es más bien culpa de la manera tradicional de educar inglés en este país que… En resumen. No nos queremos meter en ese tema para no incordiar a absolutamente nadie. De ahí que, mejor vayamos al grano: si todavía te prosiguen faltando razones para ponerte a aprender inglés, acá tienes varias.

1. Por el hecho de que lo precisas para localizar trabajo

Te guste o bien no, actualmente te solicitan inglés en prácticamente todas las ofertas de empleo. Para muchas empresas es el primer filtro: no charlas inglés, no entras en el proceso de selección, por muchos títulos y experiencia laboral que tengas. Si eres una persona inteligente y piensas en invertir tu tiempo y tu dinero en adquirir o bien mejorar una habilidad esencial para tu trabajo, el inglés debería encabezar tu lista.

dos. Por el hecho de que lo precisas para sostener tu trabajo y progresar en él

Si ya vas teniendo una edad y trabajas, lo vas a estar viendo. Todos esos mozuelos que entran en la compañía charlan inglés. Da gusto verlos comunicarse con los distribuidores extranjeros ¡y de qué forma se desenvuelven hablando con los clientes del servicio! Y , ¿qué? Llegará un instante en el que, si tu inglés no es suficientemente bueno para poder desenvolverte en asambleas de trabajo, para redactar correos o bien para charlar por teléfono, te quedarás atrás en tu empresa. Ponte las pilas.

tres. Por el hecho de que lo precisas para viajar

Si deseas viajar fuera de España o bien América Latina, y no sabes inglés, lo pasarás regular. Todo va a ser considerablemente más simple si puedes comunicarte con la gente con la que te halles, con los camareros de los restoranes, con los recepcionistas del hotel, con los dependientes de las tiendas, con los guías, etcétera, ¿no crees? Y da lo mismo que no sea un país angloparlante, el inglés se habla en el mundo entero. Gozarás considerablemente más de tus viajes si puedes desenvolverte en inglés.

cuatro. Por el hecho de que te vas a abrir completamente las puertas de la información y la cultura

La enorme mayoría de las páginas webs están escritas en inglés. Es verdad que muchas cosas se traducen al castellano, mas no todas y cada una, ni de lejos. Te pierdes un montón de literatura, películas, series, juegos, textos científicos, textos técnicos y un muy largo etc. por no saber inglés. Y la información es poder, no lo olvides.

cinco. Por el hecho de que si sabes inglés te puedes comunicar con prácticamente todo el planeta

No solo charlamos de ligar con guiris cuando estás de vacaciones, que asimismo. Nos referimos más bien a la comunicación global, y no solo oral. Si piensas en redactar un weblog, en tener más seguidores en twitter o bien en que tus publicaciones en cualquier red social lleguen a más gente, empieza a escribirlas en inglés. Mas ojo, ¡acá los fallos pueden ser fatales! Precisas coger un buen nivel ya antes de ponerte a hacerlo. No obstante, cuando empieces, apreciarás los resultados.

seis. Pues tampoco es tan complicado (y además de esto es muy ameno)

El inglés es uno de los idiomas más agradecidos que hay. En nada que manejes dos estructuras y un poco de léxico, ya puedes comenzar a chapurrear. Entonces todo es cuestión de ir puliendo cosillas y y también ir poquito a poco subiendo de nivel. De veras, no es tan complicado como semeja, el inconveniente es que probablemente jamás te lo hayan enseñado de la manera conveniente. En nuestras clases, los pupilos están todo el rato hablando en inglés desde el instante cero, y son los primeros sorprendidos. Además de esto, si tienes una buena maestra o bien un buen maestro, o bien buenos materiales para el estudio autónomo, te lo puedes pasar realmente bien, mas que realmente bien aprendiéndolo.

siete. Pues la gente que sabe inglés mola

Preciso. La gente que sabe inglés mola, y la gente que mola sabe inglés. Esto es de este modo. ¿No te da envidia esa gente a la que le solicitan indicaciones en inglés por la calle y responde sin tartamudear? ¿Esas personas que comprenden todas y cada una de las canciones de sus bandas preferidas? ¿Esas que van en el tren leyendo sus libros guais en inglés? ¿Esas que ven las películas y las series en V. O bien. (¡y sin subtítulos!)? ¿Esas que tienen amigos de todas y cada una unas partes del planeta? ¿No desearías ser un poco más como ? ¡Puesto que ponte con el inglés de una vez!

En definitiva…

Razones para aprender inglés hay miles y todas y cada una son razones de peso. Estas que te terminamos de contar son las nuestras, mas estamos persuadidos de que tienes tus motivos. Ahora solo falta que te pongas con esto. ¡Ánimo!

