Happy hour o cómo preparar el cóctel perfecto

Ameno, original y fácil. Refrescante, afrutado, dulce o bien cítrico. Con alcohol o bien sin alcohol. Hazle una propuesta interesante a tus amigos y prepara una sabrosa cena o bien un fácil picoteo mas aliñado, eso sí, con una buena selección de cócteles. ¡Qué empiece la happy hour!

Las 5 claves para un coctel perfecto

Los preparativos

Ya antes de ponerse a ello hay múltiples cuestiones a tomar en consideración. Carles Bonnin, bartender profesional y dueño de la compañía de hostelería experta en coctelería Bar S7t, nos da todas y cada una de las claves para un coctel de diez. Para comenzar, hay que tener todas y cada una de las herramientas, bebidas y frutas preparadas y limpias antes que lleguen los convidados. Lo idóneo es dejarlos a la vista de los comensales, mas no de cualquier forma. Sobre una mesa arrinconada con un fácil mantel blanco lograremos el escenario perfecto en el que preparar los cócteles en frente de la atenta mirada de amigos y familiares. Lo transformarás en algo entretenido al unísono que les vas a mostrar de qué manera se preparan. De esta forma, quien sabe, es posible que a la próxima coctel party asistas como convidado.

Sobre copas y vasos

En el momento de servir una copa o bien coctel siempre y en toda circunstancia tomamos en cuenta los ingredientes que utilizaremos y aprendimos a diferenciar haciendo un curso de cocteleria y un curso de bartender profesional, pero… ¿Qué hay de las copas y vasos? Son parte indispensable del combinado, no solo por su función estética. Es esencial, toda vez que se pueda, sostener reservadas en frío las copas que vamos a usar. Esto agregará un plus de lozanía que no va a pasar inadvertido. Además de esto, en el planeta de la coctelería lo visual cobra singular relevancia. Puedes decorar los bordes de los vasos con azúcar o bien adquirir complementos para decorar tus copas (sí, existe un planeta alén de las habituales sombrillas) a fin de que lo de tus convidados con su coctel sea amor a primer aspecto.

La relevancia del hielo

Y, hablando de cócteles, no podemos olvidar mentar el hielo. Más vale prevenir que sanar, con lo que es esencial contar con de más del que pensamos que vamos a emplear para no quedarnos sin en el peor instante. Carles Bonnin insiste en que en ningún caso se debe volver a utilizar el hielo y que no hay que utilizar cubitos hechos con agua del grifo no desmineralizada.

Bien fresca

En lo que se refiere a la fruta, sobretodo ahora en verano, es esencial emplearla fresca para realizar un buen coctel. Si bien, si no se puede, siempre y en todo momento podemos usar jugos de primera calidad para de esta forma sostener la intensidad del sabor.

A fin de que no se suba a la cabeza

¿Conoces los ‘mixers’? Conforme Carles Bonnin son la clave para rebajar un tanto (sí, solo un tanto) los efectos del alcohol. El ginger ale, la limonada o bien la tónica, entre otros muchos, lograrán este efecto al unísono que proporcionan un toque de gas al coctel.

La llave del éxito

Seguro que en más de una ocasión has escuchado eso de “ponme un poco más de alcohol, que no lleva nada” o bien, peor todavía, esa nefasta solicitud ha salido de tu boca. Puesto que bien, olvídalo. Emplear destilados de calidad y en la justa medida, como señala su receta, es la esencia de un buen coctel. Y, sobretodo ahora en verano, es preferible reducir la cantidad de alcohol y tomarse más de uno. ¡Ah! Y no olvides que si prepararás un solo coctel de uno o bien 2 litros para un conjunto de amigos, ten presente que la proporción de alcohol debe reducirse un veinte por ciento respeto a la receta individual.

Mojito de sandía

Dale un toque aún más tropical al coctel por excelencia: el mojito. ¿De qué forma? Con una ligera alteración que viene excelente para cuidar la línea.

¿Qué precisas?

– cuarenta y cinco ml de vodka

– Sandía fresca al gusto

– Jugo natural de medio limón

– Menta fresca

– Hielo picado

– Soda

Aprende a prepararlo:

Pon en un vaso la sandía fresca troceada, la menta fresca y la soda. Machácalo sutilmente con un mortero hasta el momento en que los ingredientes saquen su jugo y, ahora, añade el vodka, el jugo de limón y un poco de soda. Remuévelo delicadamente y, para decorar, agrega una ramita de menta en el centro del vaso y pone dos pajas.