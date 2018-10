12 leyes que debes respetar si quieres mejorar tu voz al cantar

Ya llevas un tiempo practicando con tu voz y tomando clases de canto en una academia de musica, es posible que hayas comenzado hace unas semanas, meses o bien aun es posible que lleves años, mas tu voz prosigue sin progresar al cantar.

Sé por propia experiencia que esto puede ser muy frustrante y no es preciso pasar por esta razón.

Si bien es verdad que para prosperar tu voz al cantar de forma notable precisas practicar mucho de la manera adecuada, te presento las próximas cosas que puedes hacer desde YA para comenzar a conseguir resultados.

Ley #1: No chilles

Si no logras que tus notas medias y agudas sean simples, es muy posible que las estés chillando.

¿Qué deseo decir con esto?

Un audio vale más que mil palabras 🙂

Ley #2: Admite tu voz de cabeza y entrénala

Ignorar esta ley es el equivalente a darte golpes contra un muro para apreciar pasarlo.

Cuando lo que debes hacer es rodearlo.

Y la enorme mayoría de los hombres optamos por procurar reventar el muro…

Si bien al comienzo tu voz de cabeza suene enclenque, es preciso que adiestres los músculos que intervienen en su producción y que te habitúes a su sensación.

De esa forma, al final va a llegar el instante en el que puedas ir agregando más potencia al sonido, hasta lograr la voz mixta.

¿Deseas saber en qué consiste la voz de cabeza? Haz clic acá.

¿Deseas saber de qué manera adiestrar la voz de cabeza? Haz clic acá.

Ley #3: Admite tu voz de pecho y entrénala

Lo mismo mas del revés.

Algo muy habitual en las mujeres es que les asusta usar su voz de pecho.

Si eres mujer y te ocurre esto, probablemente te parezca que estás chillando o bien que suenas muy beligerante.

La primera cosa que deseo decirte es que despreocúpate de ahí que, por el hecho de que no es de este modo.

Es posible que estés habituada a charlar de forma suave, mas eso no desea decir que si acrecientas tu potencia vayas a estar chillando.

Precisas adiestrar los músculos que rigen la voz de pecho si deseas que tu voz no se fatigue, y asimismo si deseas lograr una voz mixta potente.

¿Deseas ciertos consejos para saber de qué forma ejercitar la voz de pecho? Haz clic acá.

Ley #4: No uses la fuerza bárbara

En ocasiones no se trata de que estés chillando o bien no.

Aun es posible que ni si desee estés usando un volumen alto.

Mas incluso y de este modo puede que estés usando considerablemente más fuerza muscular de la que deberías.

¡Y no te culpo!

Si tus cuerdas vocales no saben qué deben hacer para hacer ciertas notas, agudas o bien graves, tu cuerpo va a procurar venir a su rescate y va a procurar asistirlas a lograr hacer esas notas.

Desgraciadamente, esto jamás tiene un final feliz.

Si estás usando un volumen más bien alto, no tardes ni un minuto más y practica bajándolo sensiblemente.

Practica a un volumen prácticamente imperceptible si es preciso.

Mas precisas habituarte a que cantar no te suponga un esmero.

¿No estás utilizando un volumen altísimo y incluso y de esta forma sientes la presión en tu cuello?

Seguramente haces ejercicios o bien canciones demasiado bastante difíciles para ti en estos instantes.

O bien es posible que tengas el nivel suficiente para hacerlos, mas tal vez no estés calentando ya antes.

¿Deseas saber de qué forma calentar la voz? Haz clic acá.

Ley #5: No alcances las notas

Las notas agudas siempre y en toda circunstancia son un inconveniente.

En ocasiones forzamos, en ocasiones chillamos, en ocasiones se nos rompe la voz a falsete, …

Mas en muchas ocasiones el inconveniente está en que creemos que las notas agudas están arriba y debemos alcanzarlas.

No es de esta manera, o bien cuando menos no debería serlo.

Si te pasa que conforme vas subiendo de nota te entra más temor y también inseguridad pues no sabes si podrás hacer esas notas o bien no, puedes estar seguro de que algo no marcha bien y puedes parar en ese momento.

No prosigas, por el hecho de que no es lo que habrías de estar sintiendo.

Debes centrarte en que todas y cada una de las notas “estén al mismo nivel”, esto es, que no debas alcanzarlas. Sencillamente están ahí.

¿Deseas un pequeño ejercicio que hace maravillas con esto?

Lo primero, ponte de pie.

Ahora, prepara una escala que comience en tu voz de pecho y acabe en tu voz de cabeza.

En todos y cada nota di la sílaba “NOU”.

Y ahora deseo que hagas una reverencia solamente comience la escala.

Cuando comienza la escala, vas a estar de pie, plenamente recto, y comienzas a inclinarte hasta terminar a poco menos de 90º en la nota aguda, para regresar a quedarte recto al terminar la escala.

Si lo haces bien, vas a apreciar que las notas agudas son considerablemente más simples de hacer.

No, cuando cantes no tendrás que hacer esto 🙂

Mas ahora has sentido que puede ser más simple, y eso es lo que te va a ayudar a cumplir esta ley.