Entrevista al CEO de Lexus: “Argentina tiene un mercado premium pequeño, pero de gusto muy sofisticado”

Desde Miami (U.S.A.) – Lexus, la división de gran lujo de Toyota, se lanzó oficialmente en venta en la Argentina (ver equipamiento y costes). Autoblog y MiuraMag viajaron esta semana a Miami para acudir al Art Basel y el Miami Design, 2 acontecimientos de arte y diseño auspiciados por Lexus. Allá sostuvimos una entrevista exclusiva con el ingeniero y diseñador Yoshihiro Sawa, CEO global de Lexus.

La entrevista completa se reproduce a continuación:

-Lexus ya estuvo presente anteriormente en el mercado argentino, mas la marca se retiró por la crisis económica del dos mil dos. ¿Por qué razón decidieron regresar ahora a la Argentina, en la mitad de una nueva crisis del mercado de autos en cuotas?

-Lo que afirma sobre nuestra retirada en aquel momento es cierto, mas fue en un instante absolutamente diferente para nosotros. El Conjunto Toyota está mucho mejor establecido en el país ahora, y eso nos da una enorme base para apalancarnos. Sabemos que hoy en día la economía argentina no está atravesando un buen instante, mas tenemos mucha confianza en el desarrollo del país a mediano y largo plazo. Además de esto, en este último tiempo, Lexus se ha desarrollado bastante en otros mercados de Sudamérica, como Brasil. Conque pensamos que Lexus tiene una buena ocasión ahí, y es una de las razones por las que voy a viajar personalmente al lanzamiento.

-Lexus empieza con solo un concesionario en todo el país. ¿Cuál va a ser el propósito de ventas de la marca en el dos mil diecinueve y de qué forma prevén el desarrollo de la red?

-Debo decir que no estoy al tanto de los detalles concretos de objetivos de ventas y el desarrollo de la red, en tanto que de eso se ocuparán los directivos regionales y locales. Sí sé que al comienzo vamos a ser una marca pequeña, mas estoy convencido de que vamos a ir medrando.

-Lexus competirá en la Argentina con múltiples marcas premium que cuentan con muchos años de presencia estable en el país. ¿Qué tiene Lexus para hacer que ese género de usuarios la escojan?

-Bueno, Argentina tiene un mercado premium bastante pequeño, mas de gusto muy complejo, más al estilo europeo que al estadounidense. Comprendo que de ahí que las marcas alemanas tienen mucha incidencia allá. Mas creo que tenemos una buena ocasión para apresar usuarios que procuren algo diferente. Por servirnos de un ejemplo, hay bastantes personas parcialmente jóvenes que tienen éxito económico y ya no desean expresarlo comprando las marcas “establecidas”. Buscan algo diferente y pensamos que tenemos una buenísima ocasión con ellos. De ahí que, seguro que vamos a ser una marca pequeña.

-¿Y dónde se encuentran esas diferencias?

-Bueno, las marcas de gran lujo europeas estás establecidas desde hace bastante tiempo y tienen valores fundamentales, como la herencia y la tradición. Y bastantes personas procuran eso. Nuestra marca es de manera comparativa muy joven, apenas treinta años, y en ese tiempo hemos conseguido una gran reputación por la calidad y la fiabilidad de nuestros productos. Mas en el mercado premium, en ocasiones, eso no basta para fidelizar clientes del servicio, y de ahí que debemos poner mucho énfasis en la distinción. Eso se puede estimar desde el diseño de nuestros autos en cuotas, que son considerablemente más sensibles y expresivos que nuestros contendientes. Y estamos al tanto de que eso puede no agradarle al mundo entero, mas sí a suficientes personas con las que podemos producir un vínculo realmente fuerte.

-Mas eso no siempre y en todo momento fue de esta forma. Hasta hace no tanto tiempo los Lexus eran bastante “conservadores”.

-Eso es cierto. Recuerdo bien cuando presentamos una nueva generación del GS en mil novecientos noventa y nueve en Pebble Beach. Alén de la incuestionable calidad del producto, una palabra que circuló mucho respecto al auto fue “aburrido”. Eso tuvo un enorme impacto para mí, y desde ese entonces tomamos la resolución de “¡hastiado, no más!” (“boring, no more!”). Desde ahí, le dimos considerablemente más libertad a nuestros diseñadores para crear y expresar un nuevo lenguaje para la marca, que creo que nos hace únicos. Fue un proceso largo, mas dio sus frutos, y se puede ver en los nuevos LC quinientos y LF1-Limtless Concept, que están exhibidos acá en el Miami Design.

-¿Su capacitación de diseñador y también ingeniero influyó mucho en ese cambio?

-Bueno, mi capacitación me deja comprender un tanto mejor los procesos de ingeniería y diseño en la compañía. Una cosa de la que estamos muy orgullosos en Lexus, es haber conseguido una armónica relación entre diseñadores y también ingenieros, que ahora trabajan cada producto desde el principio, y no como anteriormente cuando los diseñadores debían arreglárselas para cubrir las plataformas que los ingenieros les mandaban. Creo que eso se puede ver meridianamente en nuestros últimos productos.

-Respecto a nuevos productos, ¿vamos a ver en el futuro un superdeportivo que suceda al LF-A?

-Bueno, se imaginará que no puedo hacer comentarios sobre eso. De momento, estamos contentísimos con el LC quinientos.

-Finalmente, creemos que quedaron ciertos LF-A sin vender, ¿es eso cierto?

No.

-Es una pena, por el hecho de que le íbamos a solicitar que trajeran ciertos para vendernos en Argentina.

-Desgraciadamente, no va a ser posible. Fue una producción pequeñísima y todos ya tienen dueño.

