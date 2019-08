¿Cómo concentrarte para estudiar inglés?

La primera cosa que debes tomar en consideración en el momento en que te pongas a “estudiar inglés” es que la certificacion de curso de ingles no se estudia como la Historia o bien el Derecho, se hace haciendo examenes de ingles. No se trata de sentarte a memorizar, se trata de adiestrar tu oído, tu psique y las unas partes de tu cuerpo que empleas para charlar de forma continua y incesante. El día de hoy nos centraremos en trucos que te asistan a concentrarte para aprender inglés. 6 trucos específicamente, acá los tienes.

1. Busca un sitio apartado

Esto es imprescindible: en el momento en que te pongas a estudiar, adiestrar, o bien como desees llamarlo, debes estar en un sitio donde absolutamente nadie te vaya a incordiar a lo largo del rato que le dediques al estudio y, sobre todo, donde no te dé reparo charlar en voz alta. Si pretendes aprender inglés sin charlar en voz alta, no lo vas a lograr. Con lo que debes estar suficientemente cómoda o bien cómodo para hacerlo sin ningún género de vergüenza.

dos. Guarda un periodo de tiempoperíodo de tiempo al día, todos y cada uno de los días, y respétalo

¿Te imaginas a una gimnasta que entrenara solo una vez por semana a lo largo de muchas horas seguidas? ¿Piensas que estaría dispuesta para competir? Evidentemente, no. Puesto que con el inglés pasa igual. De nada vale pegarse un atracón de estudiar una vez por semana, o bien una vez cada un par de semanas. Lo que se ha de hacer es practicar día a día. Lo repetimos, y ahora en mayúsculas: lo que se ha de hacer es practicar CADA DÍA. Sabemos por experiencia que si no es de este modo, no lo vas a lograr. Tener un mínimo de veinte minutos al día de contacto con el inglés es indispensable. Guárdate si bien sea esos veinte minutejos y respétalos, en caso contrario te va a costar mucho avanzar.

tres. Tenlo todo planeado

Los primeros minutos de tu estudio son los que más te van a cundir pues tu desempeño intelectual en general será más alto en ese instante. No gastes esos valiosos minutos en meditar “A ver… ¿qué me aprendo el día de hoy?” Si haces eso, te marchas a desconcentrar y perderás mucho el tiempo.

¡Tenlo pensado por adelantado! Ya antes de sentarte a estudiar es esencial que sepas qué te toca hacer ese día concretamente. Y para eso debes tener un buen plan de estudio. Dedica un tiempo cada semana a realizarlo y anótate en una agenda o bien en un calendario qué estudiarás día a día. Así, vas a llegar, te vas a sentar y te vas a poner manos a la obra sin desconcentrarte.

cuatro. Sal de tu zona de estudio

No solo puedes estudiar inglés en tu sitio apartado. ¡Sal ahí fuera! Charla con angloparlantes toda vez que tengas ocasión, ponte la radio en inglés cuando vayas conduciendo, practica en voz alta lo que has aprendido mientras que te duchas, practica mentalmente mientras que vas en el metro, traduce tus pensamientos al inglés cuando pasees por la calle, ponte podcasts en inglés mientras que corres… ¡Hay mil de formas de introducir el inglés en tu vida diaria! Y todo esto, como es lógico, entra en los veinte minutos mínimos diarios de los que charlábamos ya antes.

cinco. Repasa ya antes de dormir

Ese instante en el que estás en cama aguardando a que te entre sueño es ideal para comprobar mentalmente todo cuanto bien sabes. Para no liarte, piensa solo en 3 cosas día tras día y repásalas mientras que concilias el sueño. Asimismo puedes ponerte a edificar oraciones sobre las cosas que harás el día después o bien sobre lo que has hecho ese día, por servirnos de un ejemplo. ¿Quién sabe? ¡A lo mejor hasta logras soñar en inglés!

seis. Mantén un elevado nivel de motivación

Lo más esencial para sostener la concentración cuando estudias es no agobiarte ni desanimarte. Es indispensable que estés motivada o bien motivado todo el tiempo. Y para eso, lo único que puedes hacer es ponerte metas realistas y también procurar gozar al límite del rato que pasas aprendiendo inglés. Lo afirmamos siempre y en todo momento, no se puede aprender todo de cuajo, es mucho mejor dosificar; vale la pena aprender poco, mas aprenderlo bien, que englobar mucho y terminar no sabiendo decir nada seguramente. Como afirmamos en inglés: Don’t bite more than you cánido chew!