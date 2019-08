¿Cuál es la mejor página web para aprender guitarra? LISTA DEFINITIVA

¡No hay solamente estresante que buscar entre miles de sitios cuál es la mejor web para aprender guitarra!

Hoy día tenemos una cantidad de información increíble, y si bien es algo excelente, asimismo tiene su parte mala:

Es realmente difícil distinguir entre las opciones que resultan útiles y las que no, en especial para un principiante.

Tal vez una página semeja buenísima, mas después de unos minutos revisándola te das cuenta que su contenido era de pago.

A lo mejor un amigo te aconseja un lugar que realmente deja mucho que querer, mas de todas y cada una maneras confiás en él y lo consultás todos y cada uno de los días, perdiéndote de otros sitios más completos.

En resumen, no hace falta destacar la relevancia de arrancar con el pie derecho y elegir a los mejores profesores posibles de cada escuela de musica para apoyarte en tu camino como guitarrista.

Como en todo cuanto hacemos, aprendiendo guitarra se invierte tiempo y esmero, y lo peor que puedes hacer es concluir abandonando por no lograr tus esperanzas.

Despreocúpate, con este artículo vas a asegurarte de no meter la pata y lograr los mejores resultados posibles con una lista completa de webs geniales y con diferentes consejos.

Comencemos por responder una de las preguntas que más leo en la web…

¿Cuál es la mejor página para aprender guitarra?

Sería muy simple dejarte un enlace y finalizar este blog post, mas desgraciadamente es más complejo que eso.

Aunque más abajo voy a dejarte una lista de recursos increíbles, primero debo ser franco y responder el interrogante.

No hay un solo sitio, weblog o bien canal de youtube que sea el mejor a fin de que todas y cada una de las personas aprendan guitarra.

Cada persona tiene un propósito diferente, desea tocar estilos de música diferentes, tiene esperanzas y formas de aprender diferentes.

Es imposible que una sola página pueda cubrir todas las necesidades de todos y cada uno de los guitarristas.

Se trata eminentemente de tus objetivos.

Por servirnos de un ejemplo, podríamos tener al mejor maestro de guitase de música Punk del planeta, mas si querés tocar música tradicional seguramente te vaya mejor con alguien más.

Es curioso pues en mi caso hice música en los dos estilos, y hay grandes profesores que son buenos en muchas cosas distintas. Mas se comprende la idea a la que voy.

No es exactamente lo mismo que tu objetivo sea tocar metal con guitarra eléctrica a que desees tocar música tradicional con guitarra criolla, o bien que desees tocar para impresionar chicas equiparado a que desees crear una banda de música pop.

Además de esto, tocar un estilo o bien llegar a tus objetivos no se trata solo de un tanto de técnica. Siempre y en todo momento hay un montón de cosas más que van incluidas en el aprendizaje.

Por servirnos de un ejemplo, si tu objetivo es ingresar a una banda de rock, aunque tendrás que aprender la parte técnica y tendrás que manejarte bien con el instrumento y el estilo, hay otros factores que son esenciales y que se acostumbran a dejar a un lado.

Entre esos factores podríamos charlar de la parte sicológica. A lo mejor seas demasiado tímido y no te animes a conocer gente nueva para tocar. A lo mejor consigas ingresar a una banda mas no sepas como registrar tu primera canción. Podrías asimismo pelearte con un miembro de la banda, no saber como manejarlo y concluir renunciando a tu sueño.

Todo eso es una parte de tu objetivo de ingresar a una banda de rock, y son temas prácticamente tan esenciales como tocar la guitarra ya de por si acaso.

Mas pocos sitios ven más allí y te asisten a que cumplas tu objetivo completo.

La realidad es esa, la enorme mayoría de páginas están bastante retrasadas y no se fijan en tus objetivos. Sino te dan un tanto de información general a fin de que te las arregles como puedas.

Y no los culpo, es lo más fácil. Mas no es lo idóneo para vos.

De ahí que en mi weblog aparte de redactar sobre de qué manera tocar la guitarra, le doy relevancia a otros temas que te asistan a conquistar chicas. Lo esencial es que llegues a tus objetivos. La guitarra es solo un instrumento para lograrlo y no un fin en si mismo.

Como vemos no hay un sitio que sea verdaderamente el mejor en todos y cada uno de los casos.

Mas no te atemorices, veremos unos trucos y consejos a fin de que halles el mejor lugar para vos.

Técnica a fin de que halles la mejor web para aprender guitarra para vos.

Para hallar la página, weblog, canal de youtube, o bien lo que sea más te sirva haremos un pequeño ejercicio.

Contestá estas preguntas

1. ¿Cuál es tu objetivo con la guitarra y la música por norma general?

dos. ¿Cuánto tiempo tenés para lograr tu objetivo?

tres. ¿Exactamente en qué nivel te encontrás hoy día?

cuatro. ¿Qué estilo particularmente querés tocar y qué género de guitarra tenés o bien preferís?

cinco. ¿Qué otras peculiaridades particulares tenés que puedan influir en tu progreso? (Por poner un ejemplo, poquedad o bien contrariedades para socializar, inconvenientes físicos como lesiones, no poder adquirir una guitarra para iniciar, falta de productividad y disciplina para practicar, etc, etc, etc)

Veamos como aplicar esta técnica. Estas son las contestaciones de alguien llamado Marcelo:

1. ¿Cuál es tu objetivo con la guitarra y la música por lo general?

– Mi autoestima está baja y tocar la guitarra me haría sentir más valioso, quisiese que mis amigos crean que tengo talento y asimismo llamar la atención de más chicas.

dos. ¿Cuánto tiempo tenés para lograr tu objetivo?

– Faltan tres meses para mi aniversario y quisiese poder hacer una celebración y tocar la guitarra para ese entonces.

tres. ¿Exactamente en qué nivel te encontrás en nuestros días?

– Soy un principiante, apenas tengo mi primera guitarra que me obsequiaron hace poco.

cuatro. ¿Qué estilo particularmente querés tocar y qué género de guitarra tenés o bien preferís?

– Me agrada en especial el rock internacional y creo que mi guitarra es acústica.

cinco. ¿Qué otras peculiaridades particulares tenés que puedan influir en tu progreso?

– Primordialmente me preocupa la idea de tocar públicamente y exponerme a que todos me vean. No sé si me anime a hacerlo.

Al ver las contestaciones tendremos una idea fundamental de lo que procuramos. En el caso de Marcelo podríamos examinar las contestaciones de la próxima forma:

– Marcelo desea sentirse valioso y atraer amigos y enamorar chicas. Es un principiante y desea aprender a tocar canciones rapidísimo, con lo que tendrá que buscar una página que no le haga perder el tiempo y le de justamente lo que precisa. Le agrada el rock internacional, del que afortunadamente hay mucho material en Internet, y su temor a tocar públicamente es esencial y no debería dejarlo de lado.

Ahora que comprendemos nuestros objetivos, el próximo paso es buscar en Internet utilizando las ideas que terminamos de aprender.

Por poner un ejemplo Marcelo buscará en Google cosas como:

“aprender guitarra para conquistar chicas”

“aprender mi primera canción de cero”

“superar el temor escénico”

“acordes de oasis en guitarra acústica”

Buscando en google la primera oración, “aprender guitarra para conquistar chicas”, seguramente halle este weblog, y pueda utilizar los artículos para aprender su primera canción tocando solo 2 acordes. O bien aprenda como emplear páginas como Okcupid para salir con chicas y prosperar su confianza. Y con práctica aprenda a eludir los fallos más frecuentes que cometemos al tocar a chicas o bien en fiestas y esté listo para tocar en su próximo aniversario.

Si hubiese ingresado a cualquier lugar jamás hubiese tenido la ayuda precisa para su objetivo. A lo mejor hubiese aprendido a tocar una canción, mas eso no hubiese sido suficiente.

En un caso así particularmente, para Marcelo guitarraparaenamorar.com es la mejor web para aprender guitarra.

De todas y cada una maneras se ve asimismo como no podrá localizar todo cuanto necesite en un lugar. Por servirnos de un ejemplo tendrá que buscar separadamente los acordes para sus canciones de rock internacional preferidas.

¡Siguiendo esos consejos serás capaz de hallar vos asimismo los mejores contenidos para prosperar y cumplir tus objetivos!