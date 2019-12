Solución 390: ideas para decorar un living-comedor con detalles de color

Hola a todos,

Esta semana Leonardo nos abrió las puertas de su casa. Al presentar su caso nos contaba que al lado de su pareja se mudaron hace poquísimo a un dúplex. Nuestro anfitrión tenía muchas dudas sobre de qué manera organizar el living-comedor, un entorno de cinco.20×3.50m con una escalera que le juega en contra. A lo largo de la semana, el weblog team estuvo trabajando a pleno para darle ciertas ideas en busca de una solución.

Referencias: 1. El sofa chesterfield de espaldas al acceso produjera un límite para el estar y no va a estar tan expuesto al ingreso. | dos. Una alfombra acabará de llenar el estar. | tres. La TV amurada a la pared para producir un empleo más articulado. | cuatro. Un mueble bajo como apoyo al área de TV. | cinco. Este muro en algún color en concordancia con el tono del piso. Podría ser amarillo o bien naranja en cualquiera de sus gamas. | seis. La mesa comedor en este sector; como aconsejaron va a poder ser extensible. | siete. Un mueble vajillero para llenar el conjunto. | ocho. Una lámpara de techo para cerrar el espacio que componen el comedor. | nueve. Una serie de no más de 3 cuadros para vestir el muro y darle volumen.| diez. Una manta sobre el respaldo del sofá para darle otra terminación. | once. Un perchero sobre el acceso ayudase a organizar mejor el espacio interior.

Distribución lineal

Para optimar el espacio va a haber que organizarlo teniendo presente su forma cuadrangular alargada.

EL LIVING

– Situar el sillón sobre el acceso y de espaldas a la puerta va a ayudar a darle contención y un límite. Asimismo producirá una circulación franca y directa cara la cocina. Para enmarcarlo y contenerlo se podría agregar una alfombra. Por las peculiaridades del espacio y las medidas evitaría un modelo de sofá en «L».

– El ámbito de la TV podría estar frente al sillón, instalado sobre la pared con un brazo articulado y como apoyo un mueble bajo.

EL COMEDOR

– El comedor se podría situar entre la escalera y la abertura que va a la cocina a fin de que esté en relación directa con ella. De esta forma, se formará una suerte de isla que no va a entorpecer las circulaciones.

– Sería ideal conjuntar el juego de comedor con un mueble vajillero o bien de apoyo.

– Sustituiría el ventilador de techo con una lámpara que dé un cierre al espacio.

EL LENGUAJE DEL COLOR

– Sostendría la caja en un tono neutro como el blanco roto o bien el natural, relacionados con el del piso.

– El muro donde va a estar la TV se podría pintar en un tono caluroso como el amarillo o bien el naranja claro, teniendo presente que, por sus medidas, el muro va a tener una fuerte presencia en el espacio para producir un punto de impacto al entrar.

LOS DETALLES

– Un perchero al lado de la puerta de ingreso asistiría a sostener ordenado el espacio, eludiendo objetos satélites en el entorno.

– Sobre el muro que va cara la cocina se van a poder agregar uno o bien más cuadros (hasta 3) para darle movimiento y volumen a la pared. Que los cuadros tengan algo en común entre sí (el estilo, los motivos o bien el tipo o bien escala de marco).

– Para darle una terminación no tan plana y con un punto de interés a la espalda del sillón, le añadiría una manta sobre el respaldo en concordancia con los tonos del entorno.

– Evitaría sumar una mesa ratona al estar.