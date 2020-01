Por qué es un error lavarse la cara con gel

Al champú o bien gel de ducha le solicitamos que sea neutro. De este modo nos quedamos sosegados, si bien realmente, no sepamos bien qué es el pH ni para qué vale. Desde determinado punto de vista técnico, señala el grado de alcalinidad o bien acidez de una substancia. Su valor es esencial pues muchas enzimas y procesos celulares precisan un pH concreto para marchar.

Velia Lemel, directiva técnica de la Clinica Lemel, matiza: “El pH afirma de qué manera está el mantón hidrolipídico de la piel, esa zona de grasa y agua que cubre la capa exterior y la resguarda de microorganismos, rayos ultravioleta y contaminantes”. El pH de la piel mide en torno a cinco.5. Por debajo, se considera ácido; por encima, alcalino. “El cuerpo debe guardar un equilibrio a fin de que la piel esté sana y suave, si bien una piel grasa tiene un pH alcalino y una seca otro más ácido”, afirma el dermatólogo Fernando Gatti, de la Universidad del Salvador de la ciudad de Buenos Aires.

Si bien en química el pH neutro de una disolución es igual a siete, en cosmética, el pH neutro de un producto se establece alrededor del cinco.5. Esta cantidad es, realmente, tenuemente ácida: la piel lo es, conque los productos cosméticos asimismo. De ahí que, toda vez que vea una etiqueta con “pH neutro”, debe fijarse si se refieren al pH químico o bien al de la piel. “Los productos que empleamos diariamente deben tener un pH superior a tres con cinco y menor de siete, puesto que la extrema acidez podría ocasionar trastornos en la piel y el pelo, alterando los mecanismos de defensa ante posibles infecciones”, previene Gatti.

El pH del cuero capilar es afín al de la piel; de ahí que, los productos con exactamente el mismo índice pueden aplicarse diariamente. En cambio, si se aumenta, podrían aparecer hongos o bien caspa, apuntan Alejandro Camps y Rocío Díaz, dermatólogos del Centro Médico Teknon de Barna. Si son más bajos, generará menos electricidad estática y encrespamiento, mas, al aclarar con agua con un pH más alto, vamos a tener electricidad, conforme los dos especialistas. La solución, seleccionar un champú entre cinco y seis.

¿Y qué hay de antídotos como agregar un tanto de vinagre o bien limón (de mayor acidez) para contrarrestar el agua? Juan Arenas, consultor médico de Eucerin, afirma que carecen de evidencia a nivel científico. “Es más, estos productos pueden irritar el cuero capilar sensible”. ¿Y las uñas? “También tienen un pH ácido”, afirma Díaz. Por ende, para los esmaltes vale lo mismo que para hidratantes o bien champús. En el momento de trastocar el pH, el ritual de limpieza es el proceso más frágil, conforme un informe publicado en la gaceta Dermatology. Los jabones neutros sirven para cara y cuerpo, mas hay que tener en consideración que la piel del semblante es más frágil y propensa al envejecimiento. “Junto a los jabones o bien geles neutros, hay nuevas opciones alternativas como limpiadores sintéticos con un pH en torno a cinco. Al no suprimir el mantón ácido, resguardan la epidermis, previenen la irritación, infecciones, pérdida de agua y envejecimiento prematuro”, apunta Gatti. Las pieles altamente sensibles agradecerán las aguas micelares, por el hecho de que no se aclaran. No obstante, los jabones y geles de ducha tradicionales tienen un pH alto que favorece la sequedad y también irritación. De ahí que, salvo que haya comprobado que tienen un pH en torno a cinco.5 (algo no muy usual), no resulta conveniente limpiarse el semblante con gel de ducha o bien champú, como tampoco las manos con lavaplatos.

Tras la limpieza

¿Y el tónico? Para bastantes personas resulta innecesario; no obstante, equilibra el pH, precisa Marisabel Moruelle-Mancini, directiva técnica de Infinitec. “Una de sus funciones es suprimir los restos que quedan tras la limpieza, cerrar el poro y, en suma, compensar el pH”, asevera la especialista. Probablemente asimismo tengamos dudas sobre la conveniencia o bien no de exfoliar nuestra piel. “Una vez a la semana, es bueno”, afirma Rocío Díaz. “A diario, la piel se reseca puesto que retiramos su mantón hidrolipídico”. En todo caso, una piel sana recobra su pH natural en 2 horas.