Cómo funcionan los rastreadores para encontrar autos robados, billeteras y mascotas perdidas

Según la investigación de mercado «Global Market Tracking Equipment Market» realizada en el sitio web Data Bridge Market Research, se espera que el mercado global de rastreadores alcance los US $ 2,72 millones en equipos de rastreo GPS global. Se alcanzarán ingresos de US $ 1 millón para 2023. El sistema de posicionamiento GPS se utiliza para transporte, patrullaje, gestión de flotas y seguimiento de activos por razones de seguridad. Debido a la demanda, el mercado global de rastreadores GPS ha crecido fuertemente en los últimos años.

La investigación muestra que las principales ventajas de estos rastreadores son su alta compatibilidad con los teléfonos inteligentes y la precisión del seguimiento y la navegación. «El rastreador es un módulo al que se debe agregar un chip de teléfono, a excepción de los automóviles, que no requiere un chip porque la información obtenida del satélite lo traducirá en audio. Para enviar esta información, use el módulo GSM (Sistema Global y luego GPS La información recibida se envía a algún lugar por teléfono «, dijo a Infobae Hugo García, que ha estado fabricando dispositivos de rastreo desde 1992.

Continuó: «La banda GPRS (Servicio general de paquetes de radio) se usa para enviar datos. Por ejemplo, el GPS hecho para camiones está oculto, son del tamaño de una caja de fósforos y se vinculan a una app hoja de ruta. Esta información es enviada por GPRS a una computadora y otra conectada Será recibido por un teléfono móvil. La información encriptada será decodificada por el software receptor utilizando algoritmos, y el movimiento se convertirá en software de vigilancia «. Como funciona en el auto García (de su compañía Trackcell) vende dispositivos de rastreo a compañías que brindan servicios. Estas empresas permiten a los clientes saber dónde está el automóvil a través de la aplicación.

«Si le roban su automóvil, verán dónde está el motor y se detendrán. Encenderán el audio (porque el dispositivo incluye un micrófono) y esperarán el mejor momento para hacerlo. De lo contrario, el motor comenzará a funcionar mal. Jet El avión ya conocía el auto. «Tiene insectos», dijo García. Por lo tanto, estos autos ya están equipados con GPS (generalmente dentro del tablero de instrumentos), y el rastreador se obtiene a través de la compañía de rastreo (según García, la compañía de rastreo generalmente trabaja con la policía retirada).

«A veces robaban un automóvil y lo ponían en un cobertizo o en una casa. Ahora, los ladrones usan un dispositivo llamado Jammer, que intercepta el teléfono. Falsifica el teléfono y envía una señal. El teléfono tiene alrededor de 30 años. El medidor se volverá loco y no podrá conectarse a la antena GSM. El GPS recibe la señal, pero debido a la imposibilidad de transmitir, no sabe lo que sucedió. En algunos automóviles equipados con dispositivos de rastreo, se agrega un transmisor porque el dispositivo de supresión de interferencia no lo voltea. Y, aunque hay dispositivos de rastreo que pueden venderse en Internet y pueden instalarse en un automóvil, no son muy útiles porque solo nos permiten saber dónde está el automóvil.