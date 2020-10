Quieres cambiar tu coche, irte de vacaciones, hacer reparaciones en casa, te ha tentado un electrodoméstico. No tienes dinero, pero hay muchos bancos que ofrecen darte préstamos personales, ¿es eso adecuado para ti? ¿cómo se compara y elige?

Antes que nada, recuerda que lo más saludable para tus finanzas es no endeudarte. Pero si lo va a hacer, su mejor apuesta es por algo realmente grande y al menor costo posible.

¿Qué es un préstamo personal?

Se trata de una financiación que te concede una entidad financiera (bancaria, mutualista, sociedades financieras u otras) a abonar en determinadas cuotas y con intereses.

A diferencia de los préstamos prendarios o hipotecarios, en estos casos no se piden garantías como coches o inmuebles, pero en muchos casos es suficiente con mostrar un recibo de sueldo.

Préstamo y Crédito no son lo mismo; mientras que en el primero se pagan intereses por todo el capital que nos han prestado; en un crédito se pagan intereses por el dinero que hemos utilizado, no por el total de dinero que el banco ha puesto a nuestra disposición, aunque sí puede existir una comisión de saldo no dispuesto, esto es, del dinero que no hemos utilizado.

Estos servicios son accesibles en línea, pudiendo hacerse con préstamos y créditos online fácilmente, desde cualquier lugar.

¿Qué requisitos impone?

Lo que el banco necesita es ver que usted tiene la capacidad para pagar el préstamo. Para ello, te pedirán un comprobante de ingresos «vírgenes» (sueldo, monotributo o subsidio por cuenta propia). En algunos casos, es posible que se le solicite un garante adicional.

Hay otras entidades que prestan dinero con unos requisitos mínimos, ¡pero ojo! el costo es muy caro. Fíjate bien si esto está justificado.

¿Cuánto dinero me pueden prestar?

La cantidad está relacionada con sus ingresos. Si ya eres cliente del banco (tienes cuenta o tarjeta), en muchos casos te ofrecen créditos preacordados en función del movimiento de tu cuenta.

En términos generales, los cargos no superan el 30% de su ingreso disponible (es decir, lo que cobra menos los cargos incurridos en otros créditos o en la tarjeta).

¿Por qué otros bancos me llaman para ofrecerme préstamos?

Cuando se registra su comportamiento financiero, todas las entidades pueden acceder a él. Los bancos consultan una base de datos de todo el sistema financiero para detectar consumidores que consumen y que son buenos pagadores y ofrecerles nuevos productos.

¿En cuántas cuotas puedo devolver el préstamo?

El plazo depende de las líneas disponibles para cada institución financiera. Normalmente oscilan entre las 24 y las 60 cuotas, aunque en algunos casos concretos pueden extenderse hasta los 72 meses.

En muchas líneas, el plazo más largo tiene una tasa más alta, por lo que debe analizar cuidadosamente si es práctico pagar más tiempo.